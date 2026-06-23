Il celebre reality Temptation Island è pronto a fare il suo atteso ritorno su Canale 5, inaugurando una nuova edizione che si conferma ambientata nelle suggestive coste della Calabria. Lo show, che negli ultimi anni si è affermato come uno degli appuntamenti estivi più seguiti della televisione italiana, si troverà quest'anno a fronteggiare una sfida degli ascolti senza precedenti: la contemporanea programmazione dei Mondiali FIFA 2026, trasmessi in prima serata su Rai1. Questo scontro televisivo si preannuncia particolarmente avvincente, data la significativa sovrapposizione del pubblico di riferimento, composto prevalentemente da giovani tra i quindici e i trentaquattro anni.

La sfida degli ascolti: Temptation Island contro i Mondiali

La nuova stagione di Temptation Island debutta in un panorama competitivo. La stessa sera del suo esordio, Rai1 trasmetterà l'importante partita tra Svizzera e Canada, un evento che catalizzerà l'attenzione di una vasta platea. Le previsioni degli esperti indicano una quota di 1,57 per la possibilità che il reality superi il 20,49% di share, mentre la probabilità che non raggiunga la soglia del 20% è quotata a 2,10. La programmazione dei Mondiali ha già dimostrato una notevole capacità di attrarre il pubblico giovane, lo stesso target a cui si rivolge con successo il format di Canale 5, rendendo l'esito di questa battaglia per gli ascolti estremamente incerto.

Calabria: il set perfetto e i numeri record delle edizioni precedenti

Per il terzo anno consecutivo, la Calabria è stata scelta come incantevole cornice per le vicende di Temptation Island. La regione, con le sue spiagge mozzafiato e i paesaggi suggestivi, si è rivelata un set perfetto e una location ideale per il format, contribuendo in modo significativo al successo delle ultime edizioni. L'anno precedente, il programma ha registrato ascolti record, con uno share medio del 29,9%, risultato che lo ha reso l'edizione più vista di sempre. La puntata finale ha catturato l'attenzione di oltre 3,8 milioni di telespettatori, raggiungendo picchi massimi di oltre 4,6 milioni di spettatori. La nuova stagione prevede inizialmente otto appuntamenti, con la possibilità di un prolungamento della programmazione in base ai risultati ottenuti.

Il debutto di questa attesissima edizione rappresenta un banco di prova importante per Mediaset, che mira a consolidare la forza del format anche in un'estate caratterizzata da una forte concorrenza sportiva. Il primo vero "falò di confronto" di questa stagione non sarà quindi solo tra le coppie protagoniste del reality, ma si estenderà alle due principali reti televisive italiane, con il pubblico chiamato a scegliere tra l'emozione dell'intrattenimento e l'adrenalina dello sport.