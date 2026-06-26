Non accennano a placarsi le chiacchiere su Gabriele e Sara, fino ad ora i protagonisti assoluti dell'edizione 2026 di Temptation Island. Tra i tanti che si sono esposti per commentare i video a luci rosse della coppia c'è Fabrizio Corona, che sui social si è detto convinto del fatto che i due sarebbero attori e che quindi starebbero prendendo in giro il pubblico di Canale 5.

La polemica sul passato di Sara e Gabriele

La nuova edizione di Temptation Island è iniziata pochi giorni fa e sul web si sta parlando solo di una delle sette coppie del cast.

La diffusione in rete di alcuni vecchi video a luci rosse di Gabriele e Sara (si parla di filmati estratti da una diretta interattiva a pagamento), infatti, ha acceso di riflettori sia su di loro che su chi li ha voluti nel programma di Canale 5.

Fabrizio Corona ha commentato la vicenda in maniera piuttosto severa, infatti si è scagliato sia contro i due ragazzi che contro la redazione che li ha scelti ai casting senza indagare a fondo sul loro passato.

L'attacco alla coppia di Temptation Island

"Io questi video li ho e li ho anche visti. Questi in tv hanno fatto un raccontino, ma in realtà facevano contenuti a pagamento", ha tuonato l'ex re dei paparazzi tramite i suoi canali social.

Secondo Corona, inoltre, Gabriele e Sara avrebbero realizzato questi filmati per terze persone: "Li hanno fatti per qualcuno perché loro sono attori, fingono di amarsi.

Come fate a credergli?".

L'imprenditore ha puntato il dito anche contro la redazione di Temptation Island che ha scelto i due chiacchierati ragazzi tra migliaia di candidati che si sono presentati ai casting nei mesi scorsi.

Ohhhhhh

ma guarda chi è tornato a dare buone notizie,

Ma stavolta sulla tanto acclamata MARIA l’ammaliatrice.

Ascoltate cosa dice di due concorrenti di Temptation island, Sara e Gabriele.😳#Corona#temptationisland pic.twitter.com/8b7n5jS52y — Cla🇵🇸 (@Cla_sani) June 25, 2026

I commenti sui social

Sul web si sta parlando moltissimo di Gabriele e Sara, e la maggior parte degli utenti sembra concordare con Corona sul fatto che a Temptation Island avrebbero recitato.

"Non credo sia uno scoop, quel programma è sempre stato finto", "Anche per me recitano, ma malissimo", "Tutti i reality sono scritti a tavolino dagli autori, i concorrenti recitano un copione", "Non c'è nulla di vero", "Temptation è diventato come Forum, nel cast ci sono solo attori", "Lì è sempre stato tutto fake", "La falsità di questi due si era capita già dal video di presentazione", si legge su X.