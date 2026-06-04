Mancano poche ore alla pubblicazione degli ultimi tre episodi di The 50, e quindi anche allo svelamento del vincitore. Stando alle anticipazioni del web, Helena Prestes sarà tra i protagonisti indiscussi delle puntate che saranno disponibili dal 5 giugno: la modella metterà in atto astute strategie e riuscirà ad approdare alla finale assieme a pochi altri concorrenti.

Gli spoiler sul finale di stagione

L'attesa dei fan sta per terminare: venerdì 5 giugno saranno pubblicati gli ultimi tre episodi di The 50 e finalmente si scoprirà il vincitore della prima edizione italiana del reality che ha avuto un grande successo sin dal debutto.

A giocarsi la vittoria saranno i concorrenti più scaltri, ovvero quello che riusciranno a stringere alleanze e a mettere in atto strategie che li salveranno dalle eliminazioni.

Helena sarà un personaggio chiave nel finale di stagione, non a caso è la più chiacchierata sia nel castello che sui social.

Le anticipazioni del web svelano che la modella andrà avanti nella gara grazie ai legami con Valerio Mazzei, Matteo Diamante, Alex Caniggia e a sorpresa anche Shaila Gatta, suoi alleati fino a quando non inizierà il "tutti contro tutti".

Elogi e critiche per Helena

Esattamente come è accaduto quando Helena era una concorrente del Grande Fratello, anche a The 50 c'è chi l'ha amata e chi non l'ha apprezzata.

Se Gianmarco Zagato si è sempre definito un "bimbo di Helena", altri partecipanti hanno preso le distanze dalla modella definendola prepotente e disposta a tutto pur di vincere.

Eva Grimaldi, Antonella Elia e Clizia De Rossi sono solo alcune delle concorrenti che hanno criticato Prestes durante le riprese del reality e anche in seguito, anche se l'attrice si è scusata pubblicamente per aver detto "le sputo in faccia".

Confermata la seconda edizione

A poche ore dall'elezione del vincitore di The 50, Fanpage.it ha anticipato che il reality avrà una seconda edizione.

Si dice che gli autori starebbero già cercando i concorrenti che a settembre parteciperanno alle registrazioni delle nuove puntate, che dovrebbero svolgersi all'interno dello stesso castello della prima stagione per poco più di una settimana.