Cosa accadrà negli ultimi episodi di The 50? I fan se lo stanno domandando da giorni, ma solo venerdì 5 giugno avranno risposte certe. Stando alle anticipazioni del web, però, Helena Prestes dovrebbe riuscire a qualificarsi per la finale assieme alla sua storica ex rivale del GF, Shaila Gatta. A vincere la prima edizione italiana del reality Amazon, invece, si dice che potrebbe essere l'"insospettabile" Edoardo Tavassi.

Il futuro di Helena a The 50

Alleanze e strategie saranno al centro delle ultime puntate di The 50, disponibili dal 5 giugno su Prime Video.

Le anticipazioni che circolano in rete a pochi giorni dalla pubblicazione del finale di stagione, però, svelano che le prossime eliminazioni saranno dolorose e inaspettate.

Sfida dopo sfida il gruppo si assottiglierà e solo i più bravi e furbi riusciranno a qualificarsi per la finale: si dice che a giocarsi la vittoria dovrebbero essere Helena, Shaila, Edoardo Tavassi, Federico Fusca e Matteo Diamante.

Da venerdì, dunque, i telespettatori scopriranno cosa dovranno fare i concorrenti per aggiudicarsi il montepremi che poi sarà consegnato ad un follower del vincitore.

Le indiscrezioni su chi vincerà

Da giorni sul web si riconcorrono voci contrastanti sul vincitore di The 50 (registrato lo scorso autunno), anche se i nomi più quotati sembrerebbero essere solo due.

Secondo Deianira Marzano, infatti, a trionfare in finale sarebbe stata Helena, tra le migliori concorrenti fin dall'inizio della gara.

Amedeo Venza, invece, si è detto quasi certo del fatto che a sbaragliare la concorrenza sarebbe stato Edoardo Tavassi, un vero e proprio outsider in questa prima edizione italiana del reality Amazon.

L'affetto dei fan

Helena è sicuramente una delle concorrenti più discusse di The 50, nonché quella che ha saputo giocare meglio nei primi sette episodi.

La modella ha conquistato sia il pubblico che molti altri partecipanti, a partire da Gianmarco Zagato che si è sempre definito "un bimbo di Helena".

"Vedo che siamo una bella combriccola", "Zagato uno di noi", "Siamo tutti bimbi di Helena", "Sto amando tutto ciò", "Ovunque va è sempre la più rilevante", "Merita la vittoria più di chiunque altro", si legge su X in questi giorni.