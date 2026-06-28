Le anticipazioni turche di Tutto per la mia famiglia, relative alle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, preannunciano una svolta drammatica destinata a cambiare ogni equilibrio. Una nuova morte improvvisa colpirà la famiglia Manyaslı: Kenan perderà la vita in seguito a un incidente stradale che coinvolgerà anche il suo socio Akif Atakul. Una tragedia che nasce da una catena di segreti, tradimenti, ricatti e tensioni familiari che nelle ultime puntate hanno raggiunto livelli sempre più insostenibili. Nel frattempo, Suzan affronterà un dolore devastante: la perdita del bambino dopo un violento scontro con la figlia Harika, mentre Nebahat deciderà di rivelare tutta la verità a Kenan, innescando la miccia che porterà all’incidente mortale.

E non sarà l’unico colpo di scena: Harika inizierà a cercare il misterioso figlio che Suzan ha avuto anni prima, ignara che si tratti proprio di Ömer Eren.

Tradimenti, segreti e una tragedia annunciata: Suzan perde il bambino

La spirale che conduce alla tragedia comincia quando Harika assiste per caso a un bacio tra Suzan e Akif, scoprendo così il tradimento della madre ai danni di Kenan. Sconvolta e senza nessuno a cui appoggiarsi, dopo che Doruk ha deciso di lasciarla, la ragazza si rifugia in Oğulcan, che le offre sostegno. Harika decide inizialmente di non rivelare nulla al padre, ma tutto cambia quando scopre che Suzan è incinta e che il bambino non è di Akif. Lo scontro tra madre e figlia diventa sempre più acceso, fino al momento in cui Harika, presa dal nervosismo, spinge Suzan facendola cadere dalle scale.

La donna perde il bambino, aprendo una frattura insanabile e alimentando un clima di tensione che coinvolge anche Nebahat, già al corrente del tradimento e furiosa per l’ennesima manipolazione di Akif. Dopo un duro confronto con Suzan, Nebahat decide di telefonare a Kenan e raccontargli tutto: la relazione clandestina tra Akif e Suzan va avanti da sei mesi.

L’incidente mortale di Kenan e le conseguenze: Akif si salva, Harika cerca la verità

La confessione di Nebahat arriva nel momento peggiore. Kenan, in auto con Akif per un incontro di lavoro, ricorda le parole di Aybike che aveva già accennato alla relazione tra i due. Sconvolto, affronta Akif mentre è alla guida, perdendo il controllo della vettura.

L’auto esce di strada e i due restano coinvolti in un incidente gravissimo: servono due ambulanze per trasportarli in ospedale. Akif, ancora una volta, riesce a cavarsela, mentre Kenan muore sotto i ferri, lasciando Suzan e Harika distrutte. Nebahat, paradossalmente, sembra diventare più conciliante nei confronti del marito, abbandonando l’idea del divorzio. Harika, invece, concentra le sue energie sulla ricerca del figlio che Suzan ha avuto prima della sua nascita, come Akif le ha rivelato il giorno dell’aborto. Non immagina minimamente che quel figlio sia Ömer Eren, il ragazzo che da tempo incrocia il destino della famiglia.