Nuova variazione di palinsesto a Mediaset. La rete di Piersilvio Berlusconi ha scelto di premiare Tutto per la mia famiglia, che sta ottenendo ascolti sempre più alti su Canale 5. La dizi turca andrà in onda con puntate maxi da fine giugno.

Tutto per la mia famiglia cambia programmazione su Canale 5

Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv che sono debuttate nel periodo estivo su Canale 5 con un discreto successo. Le vicende di quattro fratelli rimasti orfani in seguito alla morte di entrambi i genitori registrano in media 2 milioni di utenti in Italia.

Un nuovo fenomeno made in Turchia che ha portato la rete guidata da Piersilvio Berlusconi a prendere una scelta in merito alla sua messa in onda. Secondo le guide tv, lo sceneggiato raddoppierà di durata dal 29 giugno. Le storie con Kadir ed i suoi fratelli minori andranno in onda con una puntata maxi dalle ore 16:45 fino alle 18:45.

La serie tv in formato extralarge dal 29 giugno

Tutto per la mia famiglia andrà in onda in formato extralarge dal 29 giugno su Canale 5. La dizi terrà compagnia al pubblico italiano per circa due ore, complice la fine di Dentro La Notizia, che tornerà da settembre con la conduzione del giornalista Gianluigi Nuzzi. Per tale ragione, il nuovo palinsesto vedrà Far Away in onda dalle 14:45 fino alle 16:45 e poi le storie di Omer e dei suoi fratelli, che stanno commuovendo il pubblico grazie a una storyline densa di colpi di scena e momenti strappalacrime.

Kadir viene aggredito nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia

Ma cosa accadrà negli appuntamenti di Tutto per la mia famiglia trasmessi dal 29 giugno al 3 luglio sui teleschermi di Canale 5? Gli spoiler rilevano che Aybike racconterà a tutti i partecipanti del compleanno di Melisa che Akif e Suzan hanno una storia d'amore segreta. L'uomo respingerà ogni accusa mentre Nebahat e Kenan cercheranno di mantenere la calma. Gli invitati lasceranno la casa. Kenan chiederà una spiegazione a Suzan che negherà la relazione clandestina. Nebahat, invece, crederà alle parole di Akif anche se apparirà preoccupata per lo scandalo.

La vendetta di Atakul non giungerà a termine. Nebahat farà revocare la borsa di studio ai ragazzi e otterà il licenziamento di Kadir.

Aybike e Ogulcan verranno espulsi dall'istituto scolastico mentre la famiglia Eren attraverserà una disfatta economica.

Sengul, intanto, porterà Aybike dagli Atakul per chiedere scusa ma la discussione prenderà una brutta piega. La donna scherzerà col fuoco, raccontando che Nebahat e Akif sono i responsabili del decesso di Veli. Kadir affronterà Mehmet per saldare il debito contratto con lui. Sarà in questa circostanza che il ragazzo verrà brutalmente aggredito dai complici dell'uomo dopo essersi rifiutato di eseguire alcuni ordini.