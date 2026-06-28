Omer è il figlio segreto di Suzan: è quanto emergerà nella puntata di Tutto per la mia famiglia di giovedì 2 luglio.

Le anticipazioni tv rivelano che sarà Orhan a dire tutto a Kadir, in un momento di forte difficoltà economica. Lo zio penserà che suo nipote potrebbe chiedere un sostegno economico alla sua madre biologica che per anni lo ha ignorato.

Orhan romperà il silenzio dopo anni in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che emergerà una grande verità che rischierà di rompere per sempre gli equilibri dei protagonisti.

Innanzi tutto, si saprà che Suzan ha avuto un figlio segreto in passato e che ignora dove si trovi perché suo padre lo abbandonò per darla in sposa a Keman. Ma chi è suo figlio? La risposta arriverà nelle prossime puntate e tutto partirà da un malessere di Orhan. Lo zio non potrà dimenticare le parole di Omer che in un momento di disperazione gli ha detto che soffre molto per la situazione precaria in cui vive. Quando alla sua abitazione verrà tolta anche la corrente elettrica per le bollette insolute, Orhan non ne potrà più e parlerà a Kadir di un segreto molto importante. "Ho promesso a tuo padre che non ne avrei mai parlato con nessuno", dirà lo zio, "Ma non posso più tacere". Orhan dirà a Kadir che c'è una speranza di salvezza per lui e i suoi fratelli.

Il giovane cameriera chiederà a suo zio di parlargli liberamente di tutto.

Il segreto della famiglia Eren scuoterà Kadir

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di giovedì 2 luglio, Orhan rivelerà a Kadir che Omer non è suo fratello di sangue. L'uomo spiegherà in passato lui e Veli trovarono un bambino abbandonato e lo portarono subito a casa. Orhan racconterà che era una giornata gelida e Hatice adagio il bambino accanto a Asiye che aveva appena venti giorni. "Diremo a tutti che sono gemelli", disse la donna a Veli che, d'accordo con lei, iniziò a prendersi cura di quel bambino come se fosse suo. Kadir apprenderà che Omer non è suo fratello di sangue, ma non solo: il ragazzo scoprirà che la madre di quel bambino è la ricca Suzan.

Emergerà, quindi, che Omer e Harika sono fratelli. Orhan chiederà a Kadir di valutare la possibilità di rivolgersi a Suzan e chiedere il suo aiuto economico, ma lui lo escluderà, almeno per il momento.