Kadir salverà la vita all'omicida di suo padre nella puntata di Tutto per la mia famiglia in onda mercoledì 24 giugno: sarà lui a soccorrere Akif dopo la caduta in cantiere.

Le anticipazioni tv rivelano che al suo risveglio, Akif chiamerà Kadir per ringraziarlo e gli offrirà un lavoro e la scuola per i suoi fratelli. Per i giovani protagonisti inizierà una nuova vita dopo giorni di stenti e umiliazioni.

Una speranza in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che il destino finalmente riporterà un po' di luce nella vita di Kadir e i suoi fratelli.

Tutto nascerà dalla più totale disperazione: la piccola Emel avrà un'infezione ai polmoni e non ci saranno soldi per curarla. Il maggiore dei fratelli si sentirà profondamente responsabile, tanto che penserà anche a lasciare Emel in un orfanotrofio per offrirle le cure adeguate. Alla fine, però, Kadir non sopporterà il pianto straziante di sua sorella e la riporterà a casa, pronto a tutto pur di proteggere la sua famiglia. Kadir metterà da parte l'orgoglio e andrà in azienda da Akif per chiedergli un lavoro. Lui gli offrirà uno stipendio, ma si occuperà anche di pagare gli studi ai suoi fratelli, nel suo prestigioso college. La speranza si riaccenderà in Kadir, mentre Akif penserà di aver risolto del tutto i problemi con la sua coscienza.

L'imprenditore, però, dovrà far fronte al video che lo incrimina dell'omicidio del padre di Kadir che è nelle mani di un ricattatore misterioso.

Una nuova vita per Kadir, Omer e Asiye

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 24 giugno, Akif scoprirà che il video è nelle mani di Ismet e lo aggredirà in cantiere. Tra i due nascerà un duro scontro che terminerà in un modo inaspettato: Akif precipiterà nel vuoto dopo una spinta di Ismet. In quel momento in cantiere arriverà Kadir che, nonostante l'invito di Ismet a lasciar perdere, soccorrerà Akif e chiamerà un''ambulanza. L'imprenditore sarà portato in ospedale e la sua vita sarà salva. Una volta risvegliato, Akif chiamerà Kadir per ringraziarlo e gli comunicherà che potrà iniziare il suo lavoro da subito. Asiye e Omer potranno iniziare a frequentare il college.