Orhan sarà licenziato e i ragazzi saranno espulsi dal college nella puntata di Tutto per la mia famiglia di martedì 30 giugno: la situazione economica sarà sempre più difficoltosa.

Le anticipazioni tv rivelano che il marito di Sengul sarà licenziato da Akif dopo che sua figlia dirà della sua relazione con Suzan. I quattro orfani e la famiglia degli zii saranno in grave difficoltà e dovranno ricominciare tutto.

Festa disastrosa in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Melisa festeggerà il suo compleanno alla villa con una grande festa.

Oltre ai ragazzi più famosi della scuola, la ragazza inviterà anche Kadir, Oğulcan, Aybike, Omer e Asiye. Il divertimento, però, presto lascerà spazio al caos e tutto avrà inizio con un pugno che Kadir sferrerà a Doruk in difesa di suo fratello e suo cugino. La lite andrà a degenerare, tanto che Akif e sua moglie cacceranno via i nuovi arrivati, umiliandoli davanti a tutti per la loro povertà. A quel punto Aybike dirà agli invitati che Akif e Suzan sono amanti e che li ha visti con i suoi occhi: sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Per Atakul non sarà un grosso problema: l'uomo riuscirà a far credere alla sua famiglia che Aybike ha reagito con una calunnia all'umiliazione subita. Al loro ritorno a casa, i ragazzi racconteranno tutto a Sengul che però preferirà nascondere l'accaduto a suo marito.

Orhan, infatti, sentirà dai suoi figli che si sono divertiti e che è stata una bella festa. Le conseguenze di quello che è successo a casa Atakul, però, saranno ben più gravi di quanto i protagonisti immaginino.

La famiglia Eren in grave difficoltà economica

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di martedì 30 giugno, Omer e Aybike andranno al college come se nulla fosse accaduto, ma subiranno l'ennesima umiliazione. Oltre agli sguardi beffardi degli altri studenti, infatti, i ragazzi saranno espulsi dalla scuola nonostante la retta pagata. Orhan si recherà al lavoro come al solito, ma sarà subito convocato in segreteria. "Da oggi non lavora più qui", gli dirà l'impiegato, sconvolgendolo.

Orhan non riuscirà a spiegarsi il motivo del licenziamento, anche perché non ricorderà di aver commesso alcun errore nel suo lavoro da bidello. In segreteria, però, non gli sapranno dire nulla e gli assicureranno solo che avrà diritto al denaro che ha guadagnato fino a quel momento. Al suo ritorno a casa, Orhan apprenderà quello che è successo alla festa e piangerà con la sua famiglia per i problemi che tutti dovranno affrontare.