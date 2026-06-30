Asiye troverà i suoi fratelli privi di sensi nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 8 luglio: Kadir, Emel e Omer rischieranno la vita a causa delle esalazioni della stufa.

Le anticipazioni tv rivelano che Asiye tornerà a casa dopo aver vinto con Doruk una gara canora. La sua felicità, però, sarà spezzata quando i suoi fratelli non si sveglieranno. L'intervento tempestivo dello zio Orhan che chiamerà un'ambulanza si rivelerà decisivo per i ragazzi che riusciranno a riprendersi in giardino.

Doruk e Asiye vicini in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che molte cose cambieranno per i fratelli Eren. Asiye a scuola acquisterà una maggiore sicurezza, perché Doruk riuscirà a trasmetterle una grande fiducia in se stessa. Quando arriverà il momento di partecipare a un concorso musicale, Asiye si tirerà indietro, ma Doruk riuscirà a convincerla a cantare in coppia con lui. Questo avvicinerà moltissimo i ragazzi, mentre Harika avrà sempre meno speranze con il suo ex fidanzato. Doruk e Asiye partiranno per partecipare alla gara e le emozioni saranno alle stelle. I due giovani, infatti, porteranno a casa una bella coppa e il loro legame diventerà ancora più stretto.

Asiye rientrerà dopo il viaggio e troverà i suoi fratelli a letto. In un primo momento la ragazza penserà che stiano dormendo tutti, ma poi si accorgerà che la situazione è molto grave. La felicità di Asiye verrà spezzata nel giro di pochi minuti quando vedrà che Omer, Kadir e Emel sono privi di sensi.

La felicità di Asiye spazzata via dalla paura

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, Asiye tenterà invano di svegliare i suoi fratelli. In lacrime, la ragazza correrà a chiedere aiuto e gli zii si precipiteranno da lei. I soccorsi arriveranno nel giro di pochi minuti e Emel, Omer e Kadir riprenderanno conoscenza in giardino, anche se resteranno sotto osservazione. A provocare tutto questo saranno le esalazioni della stufa.

Seppur drammatico, questo momento unirà ancora di più i cugini e i fratelli che saranno ormai inseparabili. Quando tornerà la serenità Asiye darà la splendida notizia alla sua famiglia: ha vinto il concorso.