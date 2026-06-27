Harika piangerà tra le braccia di Oğulcan nella puntata di Tutto per la mia famiglia di martedì 30 giugno: "Ho tutto ma non ho nessuno", dirà disperata.

Le anticipazioni tv rivelano che tra Harika e Oğulcan ci sarà un inaspettato avvicinamento quando lei scoprirà che Akif e sua madre hanno una relazione. La ragazza, inoltre, si renderà conto di aver sbagliato a dubitare di Aybike.

Harika vedrà con i suoi occhi Akif e sua madre

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che arriverà una grande delusione per Harika. Tutto avrà inizio con un viaggio di lavoro di Keman: Akif penserà di avere campo libero e si precipiterà da Suzan appena il suo socio prenderà il taxi.

La donna non accoglierà con piacere Akif, ma lui insisterà così tanto che lei non potrà sottrarsi. L'imprenditore si sentirà sicuro di sé, sia perché Keman non tornerà prima di qualche giorno e sia perché nessuno ha creduto alle parole di Aybike alle festa. I due amanti trascorreranno un po' di tempo insieme, mentre Harika rinchiuderà Aybike in una cella frigorifera pensando che abbia calunniato sua madre. Quando la ragazza tornerà a casa, però, vedrà Suzan tra le braccia di Akif e si pentirà amaramente per la cattiveria nel confronti di Aybike. In preda alla rabbia e alla delusione, Harika correrà a liberare Aybike e poi vagherà per la città, piangendo disperatamente. Oğulcan non potrà fare a meno di notare la sua compagna di classe e si avvicinerà a lei per capire cosa stai succedendo.

Lei lo caccerà via, ma lui insisterà perché la vedrà seriamente in difficoltà.

Una nuova amicizia o qualcosa di più in Tutto per la mia famiglia?

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia in onda martedì 30 giugno, Harika ruberà un'auto e Oğulcan salirà con lei, con l'intento di calmarla. La ragazza premerà sull'acceleratore, tanto che Oğulcan si spaventerà e la implorerà di fermarsi prima di fare un incidente. Alla fine, Harika accosterà e si sfogherà con lui. Tra le sue braccia, la figlia di Suzan scoppierà a piangere e mostrerà il suo lato più fragile. "Ho tutto, ma non ho nessuno", dirà mentre Oğulcan le ripeterà che non è sola perché c'è lui. La polizia interromperà il momento: Harika dovrà recarsi in commissariato per il furto dell'auto.