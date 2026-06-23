Suzan ha un figlio che ha abbandonato da piccolo e non sa dove si trovi: è il segreto che emergerà nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia.

Le anticipazioni tv rivelano che Suzan discuterà con suo marito ed emergerà una forte sofferenza. La donna, infatti, pur di sposare Kenam, ha dovuto rinunciare al figlio che aveva avuto da uno sconosciuto.

Suzan e Akif rischieranno in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che presto emergeranno segreti insospettabili dei protagonisti. Omer, Oğulcan, Asiye e Aybike inizieranno a frequentare il college.

Per i quattro cugini non sarà affatto facile ambientarsi nella nuova scuola, perché saranno derisi dalla maggior parte degli alunni. Doruk e i suoi amici non perderanno occasione per umiliare Doruk e Oğulcan che pur di evitare le angherie saranno disposti a pagare un riscatto. L'unica ad avere a cuore i nuovi arrivati sarà Melisa, la figlia di Akif molto diversa da suo fratello Doruk. La ragazza tenterà di fare amicizia con Omer e gli altri, tanto che li inviterà alla sua festa esclusiva di compleanno. Kadir, Omer, Oğulcan, Asiye e Aybike si presenteranno alla villa per festeggiare Melisa, ma la situazione precipiterà nel giro di pochi minuti. Innanzi tutto, Aybike, incuriosita dalla ricchezza della famiglia Atakul, si farà un giro nella casa e finirà nella stanza di Akif.

Quest'ultimo arriverà poco dopo con Suzan, la sua amante, e Aybike si nasconderà dietro l'armadio. La cugina di Kadir vedrà con i suoi occhi il bacio dei suoi amanti, scoprendo così il loro segreto. Nel frattempo, Doruk continuerà a provocare i ragazzi e quando Kadir verrà a sapere che suo fratello è stato umiliato nel bagno della scuola non esiterà a dare un pugno al figlio di Akif.

Kenam non sarà certo della fedeltà di sua moglie

Nelle prossime puntate di Tutto per la mia famiglia, la festa di Melisa finirà nel peggiore dei modi. Kadir e gli altri saranno cacciati in malo modo, accusati di ingratitudine e umiliati davanti a tutti gli invitati. Aybike, a quel punto, prima di andare via si prenderà una soddisfazione e dirà a tutti che Akir tradisce sua moglie con Suzan.

La notizia farà scalpore, ma l'imprenditore la farà franca fingendo che la ragazza abbia inventato tutto. Akif se la caverà, ma Suzan dovrà affrontare i dubbi di suo marito. Kenam non farà che sospettare e quando Suzan gli escluderà ogni tipo di tradimento, lui tirerà fuori una storia del passato. Kenam ricorderà a sua moglie che prima di sposarla lei era incinta di uno sconosciuto e dalla discussione emergerà il segreto di Suzan. Sarà chiaro, infatti, che la donna ha partorito un bambino prima delle nozze con Kenam ed è stato lui ad allontanarlo. Suzan, ancora oggi, non sa nulla di suo figlio e rinfaccerà a Kenam di aver sacrificato il bambino pur di sposarlo.