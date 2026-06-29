Sengul obbligherà Nebahat ad assumerla come donna delle pulizie nella puntata di Tutto per la mia famiglia di giovedì 2 luglio.

Le anticipazioni tv rivelano che Sengul userà il video che incrimina Akif per l'omicidio di Veli. Grazie a quelle immagini la donna si renderà conto di poter ottenere tutto ciò che desidera.

Un'arma potente nelle mani di Sengul

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia annunciano che Sengul avrà un'arma potente da sfruttare. La madre di Aybike, infatti, si impossesserà del video che suo fratello Ismet ha girato in cantiere e lo userà al momento opportuno.

Innanzi tutto, Sengul mostrerà a Nebahat il video di suo marito che toglie la vita a Veli e da lei otterrà la riassunzione di Orhan. Dopo l'espulsione, anche i ragazzi potranno rientrare al college e Kadir potrà riprendere servizio come cameriere. Tutto sembrerà risolto, ma i problemi non tarderanno a ripresentarsi per la famiglia Eren. Sengul, infatti, sarà intenta a preparare la cena quando all'improvviso si accorgerà che non funziona nessun elettrodomestico. La donna uscirà a controllare il contatore e si renderà conto che non si tratta di un guasto: la corrente elettrica è stata sospesa a causa delle bollette insolute. Per Orhan sarà l'ennesimo dolore, perché si renderà conto di non riuscire a prendersi cura della sua famiglia.

L'ennesimo ricatto di Sengul a Nebahat

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di giovedì 2 luglio, Orhan e Kadir dovranno aspettare gli stipendi prima di poter risolvere i problemi economici. Sengul non resterà a guardare e deciderà di sfruttare il suo video per ottenere di più dalla signora Nebahat. La donna si recherà alla villa degli Atakul e sarà la moglie di Akif ad accoglierla. Sengul non perderà tempo: dopo aver parlato delle difficoltà economiche in cui versa la sua famiglia, chiederà a Nebahat un lavoro. La signora Atakul risponderà che spargerà volentieri la voce tra le sue amiche, ma Sengul sarà più chiara. "Lavorerò qui, per te, come donna delle pulizie", dirà la donna con sicurezza. La moglie di Akif non potrà sottrarsi perché temerà che per suo marito possano spalancarsi le porte del carcere da un momento all'altro.