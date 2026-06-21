La zia Şengül ruberà i soldi destinati ai suoi nipoti e donati da Suzan nella puntata di Tutto per la mia famiglia di lunedì 22 giugno.

Le anticipazioni tv rivelano che Suzan darà alla zia una busta di denaro da destinare ai quattro fratelli orfani in difficoltà. Şengül, però, terrà tutto per sé e non dirà a nessuno di quella visita.

I sensi di colpa di Suzan in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che i sensi di colpa per la morte di Hatice e Veli si faranno sentire in Suzan. La donna, amante di Akif, dopo aver partecipato ai funerali della coppia, non riuscirà a fare a meno di pensare ai quattro ragazzi rimasti orfani e in precarie condizioni economiche.

Suzan parlerà spesso con Akif del suo stato d'animo, ma l'imprenditore non vorrà saperne e chiederà alla donna di dimenticare, visto che loro non sono i diretti responsabili delle tragiche morti. Il rapporto tra i due amanti si incrinerà, perché Suzan non potrà fare finta di niente. La donna, al contrario, proverà ad aiutare quei ragazzi con un sostegno economico. All'insaputa di tutti, si farà accompagnare dal suo autista alla vecchia casa di Veli, ma la vicina di casa, Sebahat, le dirà che i ragazzi non abitano più lì. La donna, indignata, consiglierà a Suzan di rivolgersi direttamente alla zia Şengül e chiedere a lei che fine hanno fatto i ragazzi.

Il gesto di Suzan non arriverà nelle mani giuste

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di lunedì 22 giugno, Suzan busserà alla porta di Şengül chiedendo di Kadir e i suoi fratelli. La zia non avrà il coraggio di dirle che ha sistemato i ragazzi nel pollaio. Al contrario, la donna spiegherà che si è presa carico dei ragazzi e vivono tutti nella sua casa. "Siamo gli unici ad averli aiutati", continuerà Şengül, "Il proprietario della casa di Veli li ha sfrattati su due piedi". Suzan crederà che i quattro fratelli dormano al caldo in casa della zia e prenderà una busta piena di denaro. "Ti chiedo di consegnarla ai ragazzi", dirà Suzan a Şengül che accetterà con piacere. Una volta rimasta sola, la zia provvederà a nascondere la busta con il denaro e non dirà nulla ai suoi nipoti che saranno in seria difficoltà economica. Şengül terrà nascosto il denaro anche quando la sua nipotina Emel rischierà una polmonite.