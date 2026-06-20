Ismet spingerà Akif nel vuoto in cantiere nella puntata di Tutto per la mia famiglia di martedì 23 giugno: l'imprenditore verserà in gravissime condizioni.

Le anticipazioni tv rivelano che Akif farà la fine del padre di Kadir, precipitando nel vuoto dopo uno scontro con Ismet. In quel momento arriverà Kadir che vedendo l'imprenditore in difficoltà correrà da lui. Poco prima, Akif gli aveva offerto un lavoro che avrebbe salvato la vita a lui e ai suoi fratelli.

Kadir disperato in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che le difficoltà per Kadir e i suoi fratelli continueranno ad aumentare.

La tosse della piccola Emel peggiorerà a causa del freddo e una notte di pioggia nel pollaio segnerà per Kadir la più totale disperazione. Il ragazzo si renderà conto di non poter proteggere la sua sorellina come meriterebbe, perché non ha i mezzi per curarla. Seguendo il consiglio di Sebahat, Kadir prenderà Emel e senza dare spiegazioni a nessuno la porterà in un orfanotrofio, pensando che affidarla alle cure di un istituto sia l'unica soluzione. Il pianto di Emel, però, spezzerà il cuore a Kadir che avrà solo una scelta: andare da Akif e chiedere a lui un lavoro. L'imprenditore, tormentato dai sensi di colpa e dalla paura di essere scoperto per l'omicidio del padre di Kadir, accetterà subito di farlo lavorare.

Akif, inoltre, si impegnerà a pagare la scuola dei ragazzi. I problemi, però, non si risolveranno così facilmente. Akif riceverà una richiesta anonima di riscatto il cambio del silenzio sull'omicidio e si recherà all'appuntamento.

I ricattatori di Akif e l'incontro decisivo

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di martedì 23 giugno, Akif andrà a lasciare i soldi del riscatto e qui finalmente catturerà il ricattatore. L'uomo avrà un'arma che non esiterà a puntare all'operaio che pur di salvare la sua vita cancellerà il video e farà il nome di Ismet, attribuendo al collega la colpa di tutto. Akif tornerà in fabbrica e avrà un duro scontro con Ismet che nello scontro gli farà fare la stessa fine del povero padre di Kadir.

Ismet spingerà Akif nel vuoto proprio quando arriverà Kadir che vedrà in fin di vita il suo nuovo datore di lavoro. Ismet gli urlerà di non aiutarlo, ma il ragazzo non ce la farà e si avvicinerà a Akif.