Sengul userà i soldi rubati ai nipoti per iscrivere i suoi figli al college di Akif nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 24 giugno.

Le anticipazioni tv rivelano che la zia non si farà scrupoli e userà i soldi che aveva nascosto per dare un fututro migliore ai suoi figli. Ignari della provenienza di quei soldi, Kadir e i suoi fratelli saranno felici per Oğulcan e Aybike. Per Omer, Asiye e i due cugini inizierà una nuova vita al prestigioso college.

L'invidia di Aybike per i cugini in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Akif ringrazierà Kadir per avergli salvato la vita.

Il ricco imprenditore darà al ragazzo un lavoro al college che gestisce e permetterà ai suoi fratelli Omer e Asiye di frequentare la prestigiosa scuola. La notizia sarà accolta in modo diverso dai due cugini, Oğulcan e Aybike. il ragazzo sarà felice per Kadir e i suoi fratelli, mentre sua sorella scoppierà in un pianto isterico, invidiosa dei suoi cugini. Oğulcan prenderà in giro sua sorella, ma lei non riuscirà a fermare le sue lacrime e si chiuderà in camera. Sengul andrà a consolare sua figlia che la umilierà, dicendo che lei sognava una vita diversa dalla sua e quella di suo padre. Aybike sottolineerà le condizioni economiche in cui versa la sua famiglia, senza alcuna prospettiva di miglioramento per il futuro.

Vedere sua figlia così disperata porterà Sengul a fare una scelta importante: "Andrete anche voi al college", dirà a Oğulcan e Aybike. I due ragazzi saranno perplessi conoscendo la precarietà della loro famiglia, ma Sengul li sorprenderà.

La scelta di Sengul renderà felici Oğulcan e Aybike

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di mercoledì 24 giugno, Sengul andrà in camera sua e aprirà il baule in cui aveva nascosto la busta di Suzan. La donna andrà dai suoi ragazzi e mostrerà loro il denaro: "Se non basteranno sono pronta a indebitarmi con vostra zia", dirà la donna. Sengul non dirà che quelli sono i soldi rubati ai suoi nipoti, ma spiegherà ai suoi figli che ha messo da parte a fatica quella somma negli anni.

Oğulcan e Aybike saranno entusiasti all'idea di poter frequentare il college e non vedranno l'ora di iniziare. I due ragazzi condivideranno subito la notizia con Omer e Asiye, felici di non essere soli in un ambiente molto distante dalle loro abitudini.