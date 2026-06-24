Aybike rovinerà la festa di compleanno di Melisa nella puntata di Tutto per la mia famiglia di lunedì 29 giugno: "Akif e Suzan sono amanti", dirà a tutti gli invitati.

Le anticipazioni tv rivelano che la signora Nebahat caccerà i quattro cugini dalel festa a causa di una discussione con Doruk. Aybike non sopporterà l'umiliazione e ricambierà rivelando il segreto di suo marito.

Melisa tenderà una mano a Kadir in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Sengul iscriverà i suoi figli al college con i soldi rubati ai nipoti.

Oğulcan, Asiye, Omer e Aybike, quindi, frequenteranno la stessa scuola, ma non sarà affatto facile per loro. Gli altri studenti, infatti, si divertiranno a denigrare i nuovi arrivati e il primo fra tutti sarà Doruk, il figlio di Akif. L'unica a mostrare amicizia ai quattro ragazzi sarà Melisa che inviterà loro e Kadir alla sua festa di compleanno. A casa Atakul tutto sarà perfetto per festeggiare Melisa, ma la situazione precipiterà in poco tempo. Omer, infatti, confiderà a suo fratello Kadir che Doruk e i suoi amici lo hanno umiliato in bagno. Il fratello maggiore non sopporterà altre provocazioni e durante un duro scontro colpirà Doruk con un pugno. Nel frattempo, Aybike si troverà nella camera da letto di Akif.

La ragazza, involontariamente scoprirà la tresca dell'uomo e Suzan, perché i due si baceranno proprio sotto i suoi occhi.

La festa di Melisa finirà molto male

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di lunedì 26 giugno, Akif e sua moglie Nebahat umilieranno Oğulcan, Asiye, Omer e Aybike cacciandoli dalla festa. "Tornate nel vostro tugurio", dirà la signora Atakul con disprezzo. I ragazzi andranno via, ma prima Aybike si prenderà la sua rivincita rivelando a tutti il segreto dell'imprenditore. "Akif e Suzan sono amanti", dirà la ragazza, "Li ho visti con i miei occhi: prima di giudicare me guardi la vergogna di suo marito". Le parole di Aybike faranno tremare Suzan, ma Akif riuscirà a tenere la situazione sotto controllo.

L'uomo, infatti, non prenderà seriamente le parole di Aybike e spiegherà a tutti che sono solo calunnie senza alcun fondamento. Nessuno crederà alle parole della ragazza, ma la festa sarà ormai rovinata.