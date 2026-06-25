Sengul mostrerà a Nebahat il video di Akif che spinge Veli nella puntata di Tutto per la mia famiglia di lunedì 29 giugno.

Le anticipazioni tv rivelano che la zia Sengul avrà pieno potere e userà il video dell'omicidio di Veli per ricattare la moglie di Akif. Nebahat non potrà fare altro che accontentare le sue richieste e si renderà conto di aver sposato un omicida.

Orhan senza lavoro in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Sengul presto sarà di nuovo protagonista. Tutto avrà inizio quando Orhan sarà licenziato e i ragazzi cacciati dal college.

La famiglia di Sengul e i suoi nipoti si ritroveranno in una condizione disperata. Nessuno di loro avrà un lavoro e presto perderanno anche la casa, visto che è in affitto. Sengul farà di tutto per recuperare la situazione e chiederà a sua figlia Aybike di umiliarsi con gli Atakul pur di riavere il suo posto al college e recuperare il lavoro di Orhan. La ragazza accetterà perché non vedrà altra via d'uscita. Aybike si recherà con sua madre in un prestigioso ristorante in cui la famiglia Atakul sta cenando con Suzan e altri amici. Aybike dirà che Akif e Suzan non sono amanti e spiegherà di aver inventato questa bugia per vendicarsi di loro. La ragazza avrà le lacrime agli occhi, ma né Akif né la sua famiglia la perdoneranno.

Al contrario, Nebahat caccerà in malo modo madre e figlia, dando loro delle straccione.

Sengul detterà le regole grazie al video

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia in onda lunedì 29 giugno, Sengul e Aybike andranno via da ristorante in preda alla vergogna. La zia di Kadir, però, avrà un'idea per risolvere la situazione della sua famiglia. Sengul tornerà indietro e chiederà a Nebahat di parlare da sole. "Tuo marito ha ucciso Veli", dirà, "E se non ci credi vieni a casa mia". La notizia sconvolgerà Nebahat che tornerà a cena con una grande paura negli occhi. L'indomani, la donna busserà alla porta di Sengul che le mostrerà il video in cui suo marito spinge Veli dal tetto. La zia dei ragazzi avrà gli Atakul in pugno: "Riprendi subito i ragazzi al college e restituisci a mio marito il suo lavoro", intimerà Sengul a Nebahat che non avrà altra scelta.