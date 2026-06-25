Kadir lotterà tra la vita e la morte nella puntata di Tutto per la mia famiglia martedì 30 giugno: il giovane sarà aggredito per strada e sarà in pessime condizioni.

Le anticipazioni tv rivelano che Kadir sarà minacciato da Mehmet per ripagare il debito dei fratelli. Melisa proverà ad aiutarlo chiamando la polizia, ma gli uomini del malvivente non lasceranno scampo a Kadir e lo colpiranno con un pugnale.

Guai in arrivo per Kadir in Tutto per La mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che Kadir finirà in un grosso guaio.

Tutto avrà inizio quando Oğulcan e Omer prenderanno accordi con Mehmet. Quest'ultimo pretenderà dai ragazzi dei lavori illeciti per ripagare il loro debito. Quando Kadir scoprirà tutto, andrà da solo ad affrontare il proprietario dell'officina e gli assicurerà che farà lui stesso i lavori che avrebbero dovuto svolgere i ragazzi. Mehmet sarà spietato e assegnerà subito a Kadir un compito davvero difficile: ferire con un coltello un debitore per spingerlo a pagare. Il ragazzo si recherà dalla vittima, ma non riuscirà a fargli del male e gli dirà solo di scappare. Tornato all'officina, Kadir dirà a Mehmet che non ha trovato la sua vittima, ma per lui ci sarà un'amara sorpresa. Il malvivente aprirà il bagagliaio dell'auto e mostrerà a Kadir l'uomo che avrebbe dovuto aggredire.

"Il tuo debito ora non è più di 15mila, ma di 50 mila", dirà Mehmet a Kadir.

Mehmet non lascerà in pace Kadir e pretenderà una grossa somma di denaro

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di martedì 30 giugno, Kadir sarà picchiato dagli uomini di Mehmet. Il ragazzo dovrà consegnare 50mila lire entro un giorno al proprietario dell'officina o per lui saranno guai seri. Kadir non saprà come fare, perché neanche il suo amico Mazlum potrà dargli quel denaro. Melisa si offrirà di pagare il debito, ma Kadir rifiuterà categoricamente il suo aiuto. La ragazza, a quel punto, deciderà di rivolgeresi alla polizia per salvare Kadir, ma questo non farà che peggiorare la situaizone. I poliziotti, infatti, arresteranno Mehmet, ma i suoi uomini, certi che Kadir li abbia traditi, lo accoltelleranno e il ragazzo finirà in gravi condizioni in ospedale. Kadir lotterà tra la vita e la morte e Melisa si sentirà terribilmente in colpa.