Harika rinchiuderà Aybike nella cella frigorifera della scuola nella puntata di Tutto per la mia famiglia in onda martedì 30 giugno.

Le anticipazioni tv rivelano che Aybike griderà disperatamente aiuto, ma nessuno potrà sentirla. La scuola, infatti, sarà vuota e Harika andrà via con gli altri, lasciandola da sola. Nel frattempo, Kadir sarà ricoverato in gravi condizioni dopo un'aggressione e la sua vita sarà appesa a un filo.

La rivincita di Sengul in Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia raccontano che i ragazzi e Orhan potranno tornare al college per studiare e lavorare.

Questo cambiamento sarà dovuto a Sengul che mostrerà a Nabahat il video in cui suo marito uccide Veli e la ricatterà. La moglie di Akif non avrà altre scelta che chiedere a suo marito di riammettere gli studenti e il bidello al suo college, fingendo di provare pena per la loro situazione. Questa sarà una piccola vittoria, ma per Omer, Asiye, Oğulcan e Aybike i guai con i loro compagni di studi saranno tutt'altro che finiti. Doruk continuerà a vessare Omer e suo cugino, mentre Harika avrà una forte rabbia nei confronti di Aybike. Quest'ultima, colpevole di aver rivelato alla festa che Suzan e Akif sono amanti, sarà presa di mira dalle sue compagne di classe. Durante la ricreazione, Harika ruberà il suo diario e lo leggerà davanti a tutta la scuola, umiliandola pesantemente.

La reazione di Aybike non tarderà ad arrivare: uno schiaffo in faccia alla figlia di Suzan che studierà una vendetta diabolica.

La vendetta di Harika nei confronti di Aybike

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia di martedì 30 giugno, Harika non avrà nessuna intenzione di subire lo schiaffo di Aybike senza reagire. Alla fine delle lezioni, la figlia di Suzan fingerà di voler riappacificarsi con Aybike dicendole che con quello schiaffo ha meritato il suo rispetto. In realtà sarà solo una trappola: Harika rinchiuderà la ragazza nella cella frigorifera e nessuno sentirà le sue urla disperate. Tutti gli studenti andranno via e Aybike si troverà completamente da sola. Nel frattempo, Kadir sarà aggredito e verserà in gravissime condizioni in ospedale.