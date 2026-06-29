Dal 6 al 10 luglio tornano i nuovi episodi di Tutto per la mia famiglia. Secondo quanto si apprende dagli spoiler, Melisa decide dichiarare i suoi sentimenti a Kadir ma il ragazzo non sembra ricambiare. Suzan invece perde il bambino che portava in grembo dopo essere caduta dalle scale e incontrando Nebahat in modo del tutto casuale, tra le due scoppia un'accesa discussione.

Gli episodi della soap opera turca Kardeslerim (Tutto per la mia famiglia in italiano), vengono trasmessi su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 16.50. Sul sito Mediaset Infinity possono essere recuperati anche le puntate già trasmesse.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia

Nuove tensioni sembrano essere al centro della trame di Tutto per la mia famiglia. Le anticipazioni vedono Melisa in difficoltà a causa della crisi che stanno vivendo i suoi genitori: la ragazza ha capito che c'è qualcosa che non va, ma entrambe continuano a negare. Sul fronte sentimentale Melisa decide finalmente di dichiararsi a Kadir, ma quest'ultimo non sembra affatto ricambiare i sentimenti.

Intanto Nebahat organizza una festa in villa per festeggiare il primo anno di vita della piccola Emel, ma il momento di serenità è presto spezzato da nuove tensioni. Lo zio Orhan mette in salvo i tre fratelli, la situazione resta critica: Akif supera l'intervento, mentre Kenan perde la vita.

Anche le condizioni dello zio si aggravano perché a causa della caduta i medici gli riscontrano un'emorragia interna che rischia di peggiorare la sua salute. Come se non bastasse alla festa della scuola, gli Atakul decidono di mettere in atto la loro vendetta: Aybike viene presa di mira da Berk e ciò fa scoppiare una rissa. Per la famiglia Eren sembra andare tutto per il verso sbagliato, tanto che i fratelli rischiano di essere espulsi dalla scuola. Qualcuno invece decidere di smascherare Akif e Suzan, ma il ragazzo nega.

Suzan e Nebahat ai ferri corti

Suzan dopo essere caduta dalle scale ha scoperto di aver perso il bambino che portava in grembo.

Dopo un incontro causale con Nebahat, le due donne hanno un duro scontro ed entrambe si lanciano accuse a vicenda. La tensione fra le due sale quando Suzan rivela che vorrebbe provare nuovamente ad avere un figlio con Akif. ma Nebahat sembra essere contraria alla cosa.