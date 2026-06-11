Su Canale 5 è pronta ad essere trasmessa una nuova dizi turca dal titolo Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim titolo in lingua originale). Stando a quanto si apprende dagli spoiler riguardanti le puntate dal 15 al 19 giugno, Hatan e Veli muoiono in circostanze sospette lasciando orfani i loro quattro figli. Di conseguenza la serenità di Kadir, Omer, Asiye ed Emel viene spezzata via ma non sarà l'unico problema alla quale dovranno far fronte, visto che nessuno dei parenti vuole occuparsi di loro.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia, iniziano subito con colpo di scena.

Hatice e Veli Eren sono moglie e marito disposti a tutto per rendere felici e non far mancare nulla ai loro quattro figli. Un giorno, però, la loro tranquillità viene spezzata bruscamente a causa di un episodio che non sarebbe dovuto venire allo scoperto. Nel dettaglio, Hatice svolge il ruolo di domestica presso la ricca famiglia Atakul: su richiesta di Nebahat, la donna arriva in villa ma involontariamente vede Akif e Suzan in atteggiamenti che non lasciano spazio all'immaginazione. Durante il ritorno a casa, la donna è vittima di un tragico incidente. Scosso per la morte della moglie, Veli raggiunge la famiglia dove lavorava la consorte e chiede spiegazioni, ma Akif insinua che la povera Hatice avesse una relazione clandestina con l'autista.

Durante una colluttazione tra Akif e Veli, quest'ultimo ha la peggio e perde la vita.

Per Kadir, Omer, Asiye ed Emel non solo si apre un futuro incerto, ma durante il funerale dei genitori i loro parenti iniziano a discutere per l'adozione dei quattro orfani. Sengul non intende affatto ospitare i quattro orfani per non gravare sulle situazione economica di casa, mentre Orhan intende occuparsi dei sui nipoti.

Dove e quando seguire la nuova soap Mediaset

Tutto per la mia famiglia è la nuova soap opera turca targata Mediaset. Tutti coloro che intendono seguirla possono farlo da lunedì 15 giugno su Canale 5 alle ore 15:50. Gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Tra gli utenti del web c'è grande attesa per la nuova dizi acquistata dal "Biscione" poiché prevede diversi intrighi di famiglia e tante verità nascoste.