Dal 22 al 26 tornano i nuovi episodi di Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim titolo in lingua originale). Gli spoiler vedono i quattro fratelli in grande difficoltà dopo la prematura scomparsa dei genitori, ma inizialmente qualcosa sembra cambiare in positivo: Akif dopo essere stato spinto da uno dei suoi dipendenti è in pericolo di vita, ma Kadir gli tende la mano per salvarlo. Sengul invece si impossessa dei soldi dei nipoti per destinarli ai suoi figli.

È possibile seguire le puntate della nuova soap opera turca dal lunedì al venerdì alle ore 15:50 su Canale 5 o sul sito gratuito Mediaset Infinity.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia ruotano tutte intorno alla morte sospetta di Hatice e Veli. Il più grande dei fratelli infatti, si dirige nella ditta di Akit e lo accusa di essere il colpevole della morte del padre. Durante la discussione Ismet e Seyfi ascoltano tutto e finiscono per ricattare il loro capo, ma non è tutto perché nel corso di una discussione tra Seyfi e Akif, quest'ultimo viene spinto e cade rovinosamente. Incurante del litigio avvenuto poco prima, Kadir tende la mano all'uomo e gli salva la vita. Per questo motivo Akif decide di sdebitarsi offrendo lavoro e studio presso una scuola privata.

I problemi per i quattro fratelli però non finiscono qui, perché la zia Sengul si impossessa di tutti i loro soldi per destinarli ai suoi figli mentre a scuola Kadir, Omer, Asiye ed Emel vengono bullizzati da Doruk e Berk.

Solamente in un secondo momento Doruk inizia a vedere Asiye con occhi diversi, poiché anche lui è molto legato ai suoi fratelli. Durante la festa di compleanno di Melisa invece accade l'irreparabile: Kenan vedendo Omer dare dei soldi a Doruk e vedendo gli orecchini della moglie su Nebahat e Kadir, scatena una rissa che porta all'espulsione dei quattro fratelli dalla villa.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sulla nuova dizi turca in onda sulle reti Mediaset. Un utente ha scritto: "L'inizio mi piace tantissimo". Un altro ha aggiunto: "A differenza della altre, questa scorre molto velocemente e si tratta una tematica diversa dal solito". Un altro spettatore ha affermato: "Secondo me c'è troppo dramma. A lungo andare potrebbe diventare noiosa in piena estate". Infine c'è chi ha criticato il personaggio di Sengul: "La strega non manca mai in questo genere di soap".