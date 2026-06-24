Dal 29 giugno al 3 luglio vanno in onda i nuovi episodi di Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim in lingua originale). Secondo quanto si apprende dagli spoiler, Kadir viene ferito gravemente ed è costretto a fare ricorso alle cure mediche. Intanto la relazione segreta tra Akif e Suzan viene resa pubblica da Aybike durante il compleanno di Melissa a casa di Atakul.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia ruotano tutte intorno alla festa di compleanno di Melissa organizzata a casa di Atakul: un momento di gioia finisce per trasformarsi in un luogo di scontri e nuove tensioni.

Aybike infatti, davanti a tutti smaschera Akif e Suzan affermando che i due hanno una relazione segreta. Intanto Kadir intende salvare il debito di Omer e Ogulcan ma prima decide di avere un confronto con Mehmet. A quanto pare il faccia a faccia fra i due finisce nel peggiore dei modi, visto che Kadir viene ferito gravemente e dove fare ricorso alle cure mediche in ospedale. All'uscita dall'ospedale Kabir decide di denunciare chi lo ha ridotto in fin di vita, mentre Melissa decide di saldare il debito. La ragazza per trascorre più tempo possibile con Kadir, sceglie di andare a studiare a casa di Omer.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, Omer vuole pubblicare un video in cui Aybike viene ripresa a rubare ma Kabir impedisce di smascherarla.

Nel frattempo i fratelli Eren rimasti senza genitori ritornano chi a lavoro e chi a scuola, ma il marito di Nebahat non mostra entusiasmo. Sengul invece chiede a Nebahat di assumerla a lavorare.

Dove seguire la dizi turca

È possibile seguire la soap opera turca dal lunedì al venerdì alle ore 15:50 su Canale 5. Tutti coloro che invece intendono vedere gli episodi di Tutto per la mia famiglia in orari differenti possono farlo sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

La trama racconta di una famiglia molto umile, ma in circostanze sospette i genitori perdono la vita lasciando i figli orfani. Durante le esequie dei genitori, uno zio si offre di accudirli, ma la moglie si oppone per non togliere soldi alla famiglia. Dunque i fratelli Eran si ritrovano a lottare tra bullismo e diffidenza.