Colpo di scena nelle puntate di Tutto per la mia famiglia in onda dal 29 giugno al 3 luglio, nel momento in cui Kadir scoprirà che Omer in realtà non è suo fratello ma il figlio di Suzan, abbandonato alla nascita dal padre di lei. Una notizia sconvolgente che però Kadir deciderà di tenere per sé.

Kadir rischia la vita nelle puntate in onda dal 29/06 al 3/07

Kadir, il più grande dei fratelli Eren, passerà dei momenti difficili nelle nuove puntate in onda su Canale 5. In primis verrà aggredito da Mehmet, dopo che Kadir si rifiuterà di obbedire ai suoi ordini per saldare il debito contratto da Omer e Ogulcan.

Mehmet in seguito, verrà arrestato dalla polizia e, credendo che sia stato il maggiore degli Eren a denunciarli, darà ordine ai suoi scagnozzi di dargli una lezione. Kadir verrà accoltellato e finirà in gravi condizioni in ospedale. Intanto Harika sorprenderà la madre Suzan insieme a Akif e fuggirà via sconvolta: la ragazza capirà che Aybike aveva detto la verità sulla tresca tra i due. Intanto Kadir, dopo un delicato intervento chirurgico, sarà fuori pericolo e lo zio Orhan deciderà di rivelargli un segreto di famiglia.

Orhan a Kadir: 'Omer non è tuo fratello, è figlio di Suzan'

Lo zio Orhan rivelerà a Kadir che Ömer non è suo fratello e che in realtà è figlio della signora Suzan. All'epoca, il padre della donna, Mümtaz, lo stava abbandonando, appena nato, per la strada.

Veli e Hatice, avendo assistito alla scena, avevano deciso di portare il neonato a casa con loro. Asiye era appena nata e decisero quindi di registrare entrambi i bambini all'anagrafe come se fossero due gemelli. La notizia sconvolgerà Kadir, il quale si rifiuterà categoricamente di rivelare la verità a Omer. Melissa intanto, sarà sempre più presa da Kadir, il quale però cercherà di tenerla a distanza, visto che sa che Omer è innamorato di lei.

Tutto per la mia famiglia raddoppia dal 29 giugno

A partire da lunedì 29 giugno 2026, la programmazione della soap Tv Tutto per la mia famiglia su Canale 5 cambia, raddoppiando l'appuntamento quotidiano con la messa in onda di due episodi al giorno. La striscia pomeridiana coprirà quindi una durata di circa due ore, indicativamente dalle 16:45 alle 18:45, subito prima della messa in onda di Avanti un altro di Paolo Bonolis.