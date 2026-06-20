Nel corso delle puntate turche di Tutto per la mia famiglia in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Kadir vivrà una situazione molto difficile. Il ragazzo verrà accoltellato da alcuni complici di Mehmet dopo aver perso il lavoro come barista.

Kadir perde il lavoro come barista

Kadir scoprirà che suo fratello Omer e suo cugino hanno accettato di lavorare per un pericoloso faccendiere per guadagnare del denaro per ripagare la macchina di Doruk ed evitare di essere bullizzati dai suoi amici. Il ragazzo si scaglierà contro Doruk, prendendolo a schiaffi.

In questo modo, Kadir perderà il lavoro come barista e provocherà l'espulsione dei suoi fratelli e cugini, costringendo Sengul a intervenire.

Gli uomini di Mehmet accoltellano Kadir

Le anticipazioni rivelano che Sengul scoprirà che Aybike ha rivelato a tutti quanti che Akif e Suzan sono amanti nel corso di una festa. La donna dovrà trovare una soluzione al guaio commesso dalla figlia poiché suo marito, bidello dell'istituto, verrà licenziato. Sengul utilizzerà il video della morte del cognato per dimostrare che era stato Akif a buttarlo giù dall'edificio al termine di un litigio furioso. La donna userà il filmato per ricattare Nebahat e costringerla a revocare il licenziamento di Orhan, Kadir e l'espulsione dei loro figli e nipoti.

Nebahat sconvolta eseguirà a comando la richiesta di Sengul.

Melisa, invece, eviterà che Kadir si cacci nuovamente nei guai. La ragazza segretatamene innamorata di lui eviterà che alcuni scagnozzi di Mehmet lo picchiano. Melisa convincerà Kadir a denunciare l'uomo ma verrà accoltellato a sua volta da alcuni suoi complici in libertà. Il ragazzo verrà operato per una ferita al basso ventre, tanto da finire in camera intensiva tra la vita e la morte.

Kadir ed i suoi fratelli sono rimasti senza un tetto

Nel frattempo, nelle ultime puntate della serie tv turca andate in onda a metà giugno sui teleschermi di Canale 5, Kadir, Omer, Aseye e la piccola Emel sono rimasti orfani senza un tetto sopra la testa.

I due zii hanno deciso di ospitarli nelle loro dimora dove sono sorti subito dei problemi. Sengul ha detto ad Orhan che i nipoti non potevano continuare a stare da loro per tanto tempo a causa della loro delicata situazione economica. Hatice, invece, ha beccato Akif e Suzan insieme. Qualcosa tra di loro si è rotto anche se lui ha dimostrato di non avere nessuna intenzione di dimenticarla. Akif è apparso follemente innamorato di Suzan, non riuscendo a stare senza di lei. L'uomo ha sperato di riuscire a riconquistare il suo cuore. Infine Omer e suo cugino hanno finito per attirare l'attenzione anche se quelle sbagliate.