Volto storico e amatissimo del Trono Over di Uomini e Donne, Barbara De Santi è tornata a confessarsi a cuore aperto sulle pagine del Magazine ufficiale del programma. Dopo un'edizione segnata da forti emozioni e cocenti delusioni, la professoressa ha fatto il punto della situazione, rivelando i retroscena della dolorosa rottura con Massimo Cipollini e svelando i suoi progetti per un'estate all'insegna della rinascita interiore, riassumibili in una chiara dichiarazione d'intenti: "Porta chiusa, vorrei andare in Africa".

Con la consueta schiettezza che l'ha fatta apprezzare dal pubblico sin da subito, Barbara ha affrontato i temi più intimi della sua vita privata, dimostrando ancora una volta di essere una donna profonda, resiliente e pronta a voltare pagina per rimettersi al centro della propria vita.

La rottura con Massimo: 'Parole al vento e senza reale sentimento'

Il capitolo più amaro dell'ultima stagione televisiva è stato indubbiamente quello legato a Massimo Cipollini. L'imprenditore sembrava averle fatto ritrovare il sorriso, ma la frequentazione si è conclusa con l'ennesima delusione. Barbara ha recriminato al cavaliere di averle rivolto inviti importanti, svuotati di un reale coinvolgimento emotivo: "Mi ha riempito di belle parole, facendomi promesse importanti come quella di andare al matrimonio di un suo parente, o di trascorrere le vacanze insieme a Savona. Purtroppo si sono rivelate solo parole al vento, senza valore e senza reale sentimento. E io ci ho creduto, rimettendoci per l'ennesima volta!", ha dichiarato amareggiata.

Alla domanda su un eventuale ritorno sui propri passi del cavaliere, la dama è stata categorica: "Se dovesse tornare a cercarmi? Gli risponderò che la porta è chiusa con tripla mandata. Non sono una che lascia spiragli. Sicuramente dopo un po' di tempo, a mente fredda, lo vedrei esattamente per quello che è, e mi renderei conto che non sarebbe affatto la persona che vorrei avere al mio fianco".

Un aneddoto inedito e il dolce ricordo del cavaliere Guido

Non c'è spazio solo per le amarezze. Spulciando tra i ricordi, Barbara ha rivelato un episodio singolare avvenuto quando aveva 25 anni in un piano bar di Mantova: "Ero con Seve, il grande amore della mia vita, e c'era questa ragazza alla tastiera che per tutta la sera mi fissava intensamente e continuava a dedicarmi canzoni.

Vivevo quella situazione in bilico tra il forte imbarazzo e un'innegabile attrazione per la novità, ma alla fine non è successo nulla".

Per quanto riguarda i vecchi protagonisti del dating show, invece, la professoressa ha speso parole cariche di affetto per l'ex cavaliere Guido Soldati, suo storico ex con cui in passato ha vissuto una delle storie d'amore più travolgenti, passionali e tormentate del Trono Over, culminata all'epoca con la decisione di lasciare insieme il programma. Oggi, superati definitivamente i vecchi rancori legati alla rottura, è rimasto un bellissimo legame staccato dal passato: "Lo penso sempre con tanto affetto... Mi piacerebbe un giorno poterlo riabbracciare dal vivo e avere l'occasione di conoscere la bella ragazza che ha rubato il suo cuore, portandolo finalmente all'altare".

Il miracolo della sorella Simona e il sogno dell'Africa

L'intervista ha toccato anche corde molto personali e commoventi, in particolare riguardo sua sorella Simona, vittima di un gravissimo incidente un anno fa. La sua ripresa è stata definita dai medici un vero e proprio miracolo: "Poterla riabbracciare è stato bellissimo. Ora passiamo le ore insieme a chiacchierare, a raccontarci tutto quello che ci passa per la testa e, talvolta, anche a scontrarci su piccole cose, tanto per non perdere le vecchie abitudini di sorelle. Averla qui è il regalo più grande", ha confidato Barbara, immensamente orgogliosa.

Guardando ai mesi estivi, la professoressa ha le idee chiarissime, bocciando le crociere ("Non sono proprio il mio genere di vacanza") e puntando a un vero e proprio sogno nel cassetto: "Il mio desiderio più grande è fare un'altra esperienza di volontariato in un Paese africano.

Vorrei vivere a stretto contatto con gli abitanti dei suoi villaggi per ritrovare quel senso di umanità", ha svelato, ricordando con nostalgia i passati viaggi in Sudafrica, Marocco, Kenya e Mozambico.

I segreti di bellezza e l'accettazione di sé

A 57 anni, Barbara sfoggia una forma invidiabile ma ammette di non avere particolari segreti, attribuendo tutto alla genetica. Si definisce ironicamente una "frana" con la skincare e confessa di struccarsi in fretta, usando i campioncini in regalo.

Anche sul fronte del look, dopo l'ultima delusione amorosa non c'è stato alcun colpo di testa. Al contrario, la dama ha deciso di accogliere e valorizzare la sua naturalezza: "Non sento il bisogno di stravolgere il mio look.

Anzi, continuo orgogliosamente con la mia transizione verso un capello argentato. Mi guardo allo specchio, mi piaccio tanto così come sono e non voglio cambiare nulla di me". Un bellissimo messaggio di consapevolezza femminile.

Dalla musica all'insegnamento: i dettagli inediti sulla vita della dama

Non tutti conoscono le mille sfaccettature della vita privata di Barbara De Santi, classe 1969 e volto indiscusso del parterre di Uomini e Donne. Nata a Mantova, sin da piccola ha coltivato una profonda passione per la musica, arrivando a diplomarsi in clarinetto al conservatorio della sua città. E sebbene da bambina sognasse di fare la parrucchiera, la sua vera strada si è rivelata l'insegnamento, una professione che pratica ancora oggi con enorme dedizione e passione.

Lontano dalle telecamere, Barbara è una donna profondamente legata alle proprie radici: ha un rapporto speciale con la sorella e, dopo il grave incidente della scorsa estate, le è rimasta costantemente accanto per aiutarla nella lunga riabilitazione, condividendo spesso la loro quotidianità e i loro progressi sui social. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la professoressa non ha ex mariti né figli.

Il pubblico di Canale 5 ha seguito con affetto le sue vicissitudini amorose, a partire dalla storica e appassionante frequentazione con Guido Soldati. Oggi l'ex cavaliere, felicemente sposato con Glenda e diventato padre, si è allontanato definitivamente dal mondo della televisione. Le vicende sentimentali di Barbara sono poi proseguite fino alla parentesi più recente con Ruggiero D'Andrea, con il quale aveva lasciato la trasmissione prima che la relazione giungesse definitivamente al capolinea dopo qualche mese.