Siamo abituati a vederla nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne, ma chi è davvero Cristina Tenuta lontano dai riflettori? A svelarlo è stata lei stessa sulle pagine del Magazine ufficiale del programma, con un'intervista sincera in cui svela la sua rinascita: "Non sarei tornata nel programma neanche per Brad Pitt, però Marco mi ha colpita".

Mettendo da parte le polemiche dello studio televisivo, la dama, che per anni ha lavorato nelle Risorse Umane e oggi è un'agente immobiliare, ha deciso di mostrare ai fan il suo lato più intimo. Single e con una predilezione per gli uomini mediterranei, Cristina ha affrontato temi delicatissimi, dimostrando di essere una donna nuova, più centrata e decisamente autoironica.

Il lutto, la terapia e l'inaspettato ritorno

Il ritorno di Cristina nel dating show, a poche settimane dalla fine, è stato fulmineo ma intensissimo. "Credo che non sarei tornata nel programma neanche per Brad Pitt e invece Marco mi ha subito fisicamente colpita", ha confessato la dama.

Questa scelta è arrivata in un momento di grande fragilità personale, segnato dalla recente e dolorosa perdita del padre. "Sto lavorando su me stessa, sono tornata in terapia e sto cercando di rimettermi al centro della mia vita", ha confidato con emozione. Cristina ha poi aggiunto una riflessione toccante: "Quando perdi entrambi i genitori ti senti un po' come una foglia nel vento".

Un nuovo approccio all'amore: basta essere 'sottona'

La conoscenza con Marco, purtroppo, non ha dato i frutti sperati. "Sì e un po' mi è dispiaciuto, anche se ho avuto la conferma che effettivamente l'attrazione fisica non basta", ha spiegato la dama romana, sottolineando come una relazione debba basarsi su fondamenta più solide.

Rispetto al passato, in particolare ai tempi della sua frequentazione con Armando, Cristina si definisce profondamente cambiata. "Con Armando ero coinvolta emotivamente (...) Sono sempre cocciuta, ma sono meno sottona", ha dichiarato con fierezza. Oggi ha imparato a mettersi al primo posto, il che significa "anche lasciare andare in tempo invece di soffrire se le cose è palese che non funzionino".

Un rinnovamento che l'ha portata anche a osare di più, accettando di uscire con Stefano, un cavaliere di 62 anni: "È una cosa che non avrei mai pensato di fare prima, ma anche in questo caso ho voluto tentare. Non ho voluto più precludermi nessuna opportunità, se dall'altra parte vedo un qualcosa che potrebbe attrarmi".

Lo scontro con Gloria: 'Certi giorni mi sento Skipper, altri Barbie'

Il ritorno di Cristina Tenuta non è passato inosservato, soprattutto a causa dei forti attriti con l'altra dama del parterre, Gloria Nicoletti. La quarantacinquenne romana non ha usato mezzi termini: "Secondo me è una persona falsa e credo che parliamo due lingue diverse". Cristina ha recriminato a Gloria, soprattutto la ricerca ossessiva dell'approvazione altrui: "A me non servono i consensi del pubblico, di Gianni e di Tina (...) lei secondo me non è sempre naturale e il suo trasporto mi sembra un po' condizionato".

Ha fatto molto discutere la definizione che Gloria ha cucito addosso a Cristina, chiamandola "Skipper" (la sorella minore di Barbie). Una frecciatina che però non ha scalfito Tenuta: "Certi giorni mi sento Skipper, altri Barbie (...) La frase di Gloria non mi ha offesa, perché gli attacchi sull'aspetto fisico non mi toccano". Con grande autoironia ha aggiunto: "Da piccola avevo una Skipper tutta riccia e la trovavo bellissima. Se avesse voluto colpirmi avrebbe dovuto chiamarmi Genoveffa (la sorellastra di Cenerentola)". Nonostante tutto, la dama ha confessato che accetterebbe un aperitivo chiarificatore con Gloria: "Ci andrei. Mi piace il confronto e al netto di tutto la reputo una donna molto intelligente.

Uscirei con lei forse proprio per dirle che non ha bisogno di avere consensi e che secondo me il suo modo di fare è una forma di insicurezza che, da donna a donna, capisco, ma che non dovrebbe avere perché è forte e bellissima".

Amicizie femminili e il peso della bellezza

Essere una donna appariscente porta con sé anche delle difficoltà relazionali, e Cristina ammette di essere una figura "divisiva". Sebbene da qualche anno abbia costruito legami profondi con alcune donne più grandi che stima moltissimo, storicamente ha sempre avuto più amici maschi.

La sua bellezza ha talvolta complicato i rapporti con le amiche. "Io non mi reputo una top model ma è capitato, purtroppo, che uomini che uscivano con delle mie amiche chiedessero poi a persone in comune il mio numero", ha rivelato, spiegando come questo abbia inevitabilmente incrinato alcuni rapporti.

A questo si aggiunge la sua proverbiale schiettezza: "A volte mi è capitato di dire ad alcune amiche di valorizzarsi di più, e non è sempre stata presa bene".

Ritocchini, filtri social e la somiglianza con Ilary Blasi

Spesso attaccata sui social network per un presunto abuso di filtri, Cristina ha voluto chiarire la sua posizione: "In realtà uso solo filtri leviganti per il viso, non ho mai cambiato il mio corpo altrimenti mi farei un bel sedere a mandolino!".

Per quanto riguarda la chirurgia estetica, la dama ha ammesso con totale trasparenza i suoi piccoli interventi: "Ho ritoccato leggermente le labbra e faccio delle vitamine per la pelle". E su un possibile intervento più invasivo, ha confessato: "Se avessi il coraggio rifarei il seno...

ma ho troppa paura!". Infine, sorride di fronte a chi nota una sua incredibile somiglianza con celebri volti televisivi come Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker: "Questo per me è un onore!... chissà, forse abbiamo tutte lo stesso consulente estetico!".

Sangue blu e successo social: i dettagli inediti su Cristina Tenuta

Non tutti sanno, però, che dietro la forte presenza televisiva di Cristina Tenuta si nasconde un dettaglio biografico decisamente affascinante. Nata a Roma il 28 settembre 1980, la dama vanta infatti origini nobiliari: è discendente diretta del Conte Alessandro Vincenzo Siciliano. Un tocco di "sangue blu" che si sposa alla perfezione con la sua eleganza e che, unito al suo carattere schietto, le ha permesso di conquistare un vasto pubblico anche online.

Oltre ai riflettori di Canale 5, infatti, Cristina è molto seguita sui social, forte di una solida community che conta ben 72.600 follower sul suo profilo Instagram ufficiale.

Proprio spulciando la sua bacheca emerge un'altra tenerissima sfumatura della sua vita privata: l'amore incondizionato per il suo cane. Si tratta di un piccolo chihuahua, onnipresente in tantissime foto pubblicate dalla dama; scatti dolcissimi da cui traspare in modo evidente un legame profondo e un affetto immenso per il suo fedele amico a quattro zampe.