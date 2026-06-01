Siamo abituati a vederla nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne, ma chi è davvero Gloria Nicoletti quando si spengono le telecamere? A svelarlo è stata lei stessa sulle pagine del Magazine ufficiale del programma, con un'intervista in cui svela il suo rifugio segreto: "Nessun uomo è mai entrato qui". Mettendo da parte la sua proverbiale riservatezza, la dama, romana DOC che nella vita di tutti i giorni lavora nell'amministrazione di un'azienda, ha deciso di fare una rara eccezione, svelando ai fan il suo lato più intimo e privato.

Gelosissima della propria privacy, Gloria ha infatti aperto le porte di quello che definisce il suo "nido", rivelando retroscena inediti sulla sua vita, sulle sue abitudini e sulle scelte radicali fatte dopo la separazione.

Nata sotto il segno del Cancro, la dama ha ammesso con ironia di riconoscersi in una delle caratteristiche tipiche del suo segno: la pigrizia, sottolineando che per lei "la comodità viene prima di tutto".

Un rifugio nel quartiere d'infanzia

Gloria vive nel suo appartamento dal 2004. Inizialmente, la scelta ricadde su questa casa per accogliere l'allora famiglia unita. La decisione di tornare in città fu quasi obbligata: "Prima di spostarmi verso il centro di Roma, con il mio ex vivevamo vicino al mare. Purtroppo, abbiamo dovuto andarcene da lì perché era diventato complicato per il lavoro".

In quel periodo, ha raccontato Gloria, "Mia figlia era piccola, aveva quattro anni, quindi abbiamo pensato di cercare casa vicino ai miei genitori, nel quartiere dove sono cresciuta io".

Il caso volle che uno degli appartamenti più convincenti fosse proprio quello di sua cugina: "Oltre a essere una casa 'in famiglia' aveva tutti gli spazi che ci servivano".

Tra nostalgia del mare e progetti per il futuro

Nonostante l'evidente comodità della città, Gloria ha confidato che la nostalgia per il litorale è ancora forte: "Mi manca tantissimo. Era un posto molto più tranquillo, rilassante. Dove sto adesso è decisamente più caotico, ma anche più comodo".

Alla domanda, se questa sarà la sua dimora definitiva, ha risposto con sicurezza: "Questa casa va bene per noi due ed è perfetta se dovessi rimanere da sola; quindi, non credo proprio che la cambierò".

Ha poi aggiunto una piccola speranza per il futuro: "A meno che non trovi una persona che vive altrove o con cui costruire un nuovo nido".

Stile moderno e l'importanza dei libri

L'arredamento dell'appartamento, riflette appieno la personalità di Gloria: uno stile moderno e colorato, caratterizzato da pareti variopinte e quadri astratti, "che riprendono le nuance delle pareti". Ogni angolo della casa custodisce una sua passione, a cominciare dalla libreria: "Piena di volumi. Grandi classici soprattutto. Amo molto i libri anche esteticamente belli, con le copertine rigide".

Per la dama, infatti, questi oggetti hanno un doppio valore: "Secondo me, oltre a essere oggetti importanti per l'anima, sono anche bellissimi da vedere. Arredano", ha confessato. A scaldare ulteriormente l'ambiente ci sono, infine, i souvenir dei viaggi condivisi con la figlia, dalle statuette delle Principesse Disney, di cui Paola è fan, alle "miniature di piramidi e altre grandi attrazioni".

La passione condivisa per la cucina

Quali sono gli ambienti di casa che Gloria vive di più? "Il salone e in particolare il divano (sorride) e la cucina, dove spesso faccio pause caffè e merenda", ha svelato.

Proprio in cucina c'è grande affinità con la figlia: "Sia io che Paola siamo due brave cuoche e ci piace cucinare". Ha aggiunto però con onestà: "Ovviamente non facciamo sempre piatti elaborati, ma più per fretta che per mancanza di voglia".

Se lo specchio all'ingresso è l'elemento che più rappresenta Gloria ("Fondamentale per guardarmi prima di uscire"), la presenza di Paola si nota subito varcando la soglia, grazie al "profumo di pulito del profumatore da bucato che usa. Impregna tutta casa", ha confessato la dama.

I segreti della convivenza madre-figlia

Il vero cuore della casa è il rapporto simbiotico con la figlia venticinquenne, fidanzata da undici anni. Pensando a quando Paola andrà via, Gloria ha ammesso: "Mi mancherà tutto... in particolare le nostre serate nel lettone a vedere un film, le cene insieme".

Nel quotidiano, la dama di Uomini e Donne ha raccontato che la ragazza si rivela un grande aiuto domestico: "Paola è una maestra delle lavatrici che le escono profumatissime ed è lei stessa che spesso mi sprona a sistemare, a svuotare gli armadi e a fare grandi pulizie".

Mentre la figlia è precisissima, Gloria ha fatto autocritica: "Io spesso quando sono di corsa tendo a lasciare casa un po' nel caos.

Lei mai (sorride)".

Rispetto degli spazi e regole domestiche

La convivenza tutta al femminile richiede grande organizzazione, ma tra Gloria e Paola l'equilibrio è perfetto. Alla curiosità su come gestiscano abiti e accessori, la dama ha chiarito che non possiedono una stanza armadio, potendo però contare su "armadi tanto capienti da contenere il guardaroba di entrambe!".

Anche per quanto riguarda i servizi, tra madre e figlia regna la massima sintonia: "Solo uno", ha ammesso ridendo, "Ma ci siamo organizzate. Non ce lo litighiamo quasi mai". Questa profonda armonia si fonda soprattutto sul totale rispetto tra le due, tanto che la camera della ragazza è considerata off-limits dalla madre stessa: "È uno spazio suo ed è giusto che lo rimanga sempre", ha spiegato Gloria.

Ha poi confessato che, nelle rarissime occasioni in cui varca quella porta, la cosa che le fa più tenerezza è soffermarsi a guardare "le foto, soprattutto quelle di quando Paola era piccola".

La privacy prima di tutto: delusioni e confini netti

La chiacchierata ha poi toccato corde più intime. Dalla separazione, Gloria non ha mai portato un compagno in casa: "No, mai. Soprattutto per mia figlia".

Ha spiegato con fermezza: "In generale, sono molto gelosa delle mie cose, della mia privacy ed è difficile che a casa mia entri qualcuno che non sia parente o amico stretto. Per rispetto di Paola, qui non è mai entrato nessun uomo".

Una chiusura nata da esperienze amare del passato: "Nella vita, alcune grosse delusioni affettive mi hanno fatto perdere un po' di fiducia negli altri.

Ho tagliato tanti rami secchi e mi sento sicura solo se circondata da poche persone. Ma buone".

Una regola che vale anche per gli ospiti occasionali: niente cene per "amici degli amici". Gloria, irremovibile, ha chiuso l'argomento con un sorriso emblematico: "Se un amico di cui mi fido particolarmente mi chiede di portare qualcuno di cui lui si fida non dico certo di no, ma neanche faccio i salti di gioia".

La vita privata: un amore giovanile e la dedizione alla figlia

Il profondo senso di protezione verso il suo "nido" e l'invalicabile limite posto a difesa della propria privacy, trovano radici anche nel passato sentimentale della dama.

La vita privata di Gloria, infatti, è stata segnata da un amore vissuto con enorme intensità fin dalla giovane età.

A soli vent'anni, la dama di Uomini e Donne si è innamorata perdutamente di un uomo più grande di lei di tredici anni: un legame travolgente che ha portato la donna a sposarsi in meno di sei mesi. Dalla loro unione è nata la sua gioia più grande, la figlia Paola, ma la relazione è giunta al capolinea poco tempo dopo, culminando nel divorzio. Da allora, come dimostra anche la scelta di non far più varcare la soglia di casa a nessun compagno, Gloria ha scelto di tutelare il proprio cuore: non ha più avuto storie importanti, preferendo dedicare tutta se stessa, e i suoi spazi, alla crescita della figlia e alla serenità della propria famiglia.