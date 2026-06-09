Martedì 16 giugno va in onda la quarta puntata di Un nuovo inizio (Entre Tierras in lingua originale). Gli spoiler annunciano che Maria è in dolce attesa, ma José crede che il bambino possa essere suo. Intanto anche Manuel è costretto ad allontanarsi dalla Mancia a causa dei problemi con le proprietà dei terreni, mentre le condizioni di salute di Ramon peggiorano.

Anticipazioni Un nuovo inizio

Le anticipazioni di Un nuovo inizio, vedono ancora una volta Maria ad un bivio. La donna scopre di essere in dolce attesa, ma l'arrivo di José scatena nuove tensioni: Justa che non riesce ad accettare di essere stata lasciata da Manuel, ha chiamato l'ex fidanzato di Maria insinuando che il figlio che aspetta sia il suo.

Ovviamente la protagonista non può avere la certezza che il figlio sia del suo attuale marito, visto che quando ha fatto ritorno al suo paese natale ha avuto un momento di passione con quello che sembrava essere l'amore della sua vita.

In tutto questo Maria è sempre più sola, visto che Manuel deve allontanarsi dalla Mancia per alcuni problemi legati alle proprietà dei terreni. Un segreto del passato addirittura rischia di far crollare tutte le proprietà ereditate. A peggiorare la situazione è la stato di salute in cui versa Ramon: l'uomo infatti peggiora. Infine arriva un riavvicinamento inaspettato tra Giullermo e Custodio: la pace fra i due è destinata a creare nuove tensioni e colpi di scena.

In queste momento Manuel dovrebbe stare vicino alla propria moglie, ma per via delle questioni famigliari del passato è costretto a stare lontano da Maria e ciò potrebbe portare ad una nuova frattura fra marito e moglie.

Dove e quando vederla

Un nuovo inizio è una serie tv ambientata in Spagna, che vede protagonista Megan Montaner nei panni di Maria: una ragazza che ha sposato un uomo per procura ma nel corso degli episodi il loro rapporto cambia radicalmente. Per tutti colo che non lo sapessero è il remake della fiction La Sposa andata in onda su Rai 1 con protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi. A differenza della rete ammiraglia, sulle reti Mediaset ci sarà una seconda stagione.

È possibile seguire gli appuntamenti in chiaro, tutti i martedì su Canale 5 alle ore 21:45. Inoltre le puntate è possibile trovarle anche sul sito Mediaset Infinity, compresi i vecchi episodi per recuperare l'intera serie.