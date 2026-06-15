Lunedì 22 giugno verrà trasmessa la quinta puntata di Un nuovo inizio (Entre Tierras in lingua originale). Gli spoiler vedono Manuel alle prese con dei problemi di natura economica: il proprietario dei mulini infatti per rispettare i patti presi in precedenza è costretto a licenziare alcuni suoi dipendenti storici e ciò potrebbe aprire una nuova frattura.

Anticipazioni Un nuovo inizio

In occasione della quinta puntata di Un nuovo inizio, i colpi di scena non sembrano finire. Le anticipazioni vedono Maria è in dolce attesa, mentre Manuel è alle prese con il ritorno di José: quest'ultimo infatti dopo aver ricevuto una telefonata da Justa, si è convinto che il bambino sia suo.

Arrivato alla tenuta, José affronta Manuel dicendogli di aver trascorso una notte con Maria quando la donna è andata al paese per occuparsi del fratello. Dopo un serrata faccia a faccia i due uomini riescono a trovare un accordo.

Intanto Manuel si ritrova a dover affrontare una serie di problemi anche sul fronte del lavoro: Claudia avendo scoperto di essere figlia di Don Ramon vuole tutto ciò che gli spetta, ma al tempo stesso decide di allontanarsi dalla Mancia. Mentre Manuel sembra essere disposto a dividere i compensi con la "sorellastra", Gabi lo incolpa di essere stato lui a far partire la sua amata. Nonostante le critiche, Manuel è sempre più intenzionato a rispettare gli accordi presi in precedenza anche se José per trovare l'accordo l'ha messo in una situazione spiacevole: i francesi che avevano chiuso un'importante contratto si sono tirati indietro.

Dunque Manuel per dare la parte di compenso a Claudia è costretto a licenziare alcuni dipendenti storici del mulino: tale scelta creerà nuove tensioni ma anche diverse fratture nei rapporti umani.

Cambio di programma per la serie tv Mediaset

La serie tv ambientata in Spagna, che vede protagonista Megan Montaner nei panni di Maria avrà un cambio di programmazione.

A partire da lunedì 15 giugno e anche la prossima settimana ovvero il 22 giugno, la quarta e la quinta puntata vanno in onda di lunedì e non più di martedì. Dunque l'appuntamento è fissato su Canale 5 alle ore 21:45 circa (subito dopo la messa in onda de La Ruota della Fortuna). Tuttavia è possibile seguire gli episodi anche sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.