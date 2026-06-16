La mini-serie tv Un nuovo inizio si avvia al grande finale, lunedì 22 giugno infatti andrà in onda la quinta ed ultima puntata. Le anticipazioni infatti, parlano un destino tragico per Manuel: l'uomo ha un gravissimo incidente in moto che gli costerà la vita e quindi Maria diventerà vedova nel momento più bello della sua vita, visto che a breve avrebbe dato alla luce il suo primogenito.

Cosa succede nell'ultima puntata di Un nuovo inizio

Il gran finale di Un nuovo inizio (Entre Tierra in lingua originale) riserva alla coppia formata da Maria e Manuel un destino tragico: la donna infatti, rimane vedova proprio quando avrebbe dovuto dare alla luce il primogenito.

Tutto accade durante un viaggio effettuato da Manuel: la moto non rallenta ed il giovane imprenditore viene sbalzato dal mezzo. Inizialmente si pensa ad un tragico incidente, ma alla fine la verità sarà diversa: José ha manomesso i freni della moto per mandare appositamente fuori strada il "rivale" in amore. L'intento dell'ex fidanzato di Maria è quello di riconquistare la sua amata, ma quest'ultima all'ultimo prenderà una decisione che cambierà gli equilibri alla Mancia. Per José non sembrano essere finiti i problemi, visto che a smascherarlo sarà proprio Justa: la donna in passato ha avuto una relazione clandestina con Manuel e per amore dell'uomo decide di denunciare proprio colui che gli ha tolto la vita.

Il parere di alcuni utenti del web

Un nuovo inizio è una sorta di remake de La Sposa, fiction andata in onda su Rai 1 con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Sebbene la trama sia molto simile, gli sceneggiatori hanno cambiato alcune cose.

Su X, diversi utenti dunque hanno espresso un loro parere sui 4 episodi visti finora: "Il fatto che qualcosa sia stato cambiato dalla serie Rai, mi piace molto". Un altro utente ha aggiunto: "Spero che venga trasmessa il prima possibile la seconda serie". Tra gli utenti c'è chi ha detto: "Assurdo il destino di Maria". Un altro utente si è detto dispiaciuto per gli spoiler riguardanti l'ultima puntata: "Peccato che Maria e Manuel non potranno mai essere felici con il loro bambino".

Tra i vari utenti c'è chi ha scritto: "Su José ha prevalso l'orgoglio ed il fatto di non riuscire ad accettare che Maria non lo ami più". Infine c'è chi si è complimentato per aver inserito nella trama anche una coppia gay: "Bellissimo il rapporto di Custodio e il fratello di Maria".