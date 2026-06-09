La trama del nuovo appuntamento di Un nuovo inizio in programma martedì 16 giugno in prima serata sui teleschermi di Canale 5 raccontano che a La Mancia farà il suo arrivo José. Manuel, invece, prenderà le distanze dalla moglie Maria.

José arriva La Mancia, Maria in crisi

Josè (Carlos Serrano) arriverà a La Mancia, tormentato dai dubbi insinuati da Justa. L'arrivo dell'uomo metterà Maria in una posizione sempre più complicata. La protagonista verrà travolta da una crisi personale. Il suo equilibrio vacillerà così tanto da avere conseguenze importanti.

Le ripercussioni si ripercuoteranno non solo su di lei ma anche su chi le sta accanto.

Intanto le condizioni di salute di Ramon peggioreranno sempre di più mentre un segreto potrebbe avere le ore contate. Alcune ferite mai chiuse, invece, costringeranno Maria (Megan Montaner) a guardare in faccia una verità molto scomoda.

Manuel prende le distanze dalla moglie

Le anticipazioni del nuovo appuntamento di Un nuovo inizio raccontano che Manuel prenderà le distanze da Maria. Il distacco dell'uomo sarà legato alla disputa sulle terre di lei. Tutto questo provocherà una frattura tra la protagonista ed i rapporti con gli altri personaggi della serie tv spagnola. Maria sarà costretta a capire di chi fidarsi mentre La Mancia si preparerà a fare conti con rivelazioni capaci di rimettere in discussione proprietà, alleanze e rapporti famigliari.

Inoltre ci saranno novità per Guillermo e Custodio. I due si riavvicineranno aprendo nuovi scenari ed equilibri.

Justa ha provato ad avvicinarsi a Manuel

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Un nuovo inizio andate in onda ad inizio giugno su Canale 5, Justa ha provato ad avvicinarsi a Manuel ma lui non ha voluto avere niente a che fare con lei. La donna non si è arresa e per questo ha usato una fotografia per mettere Maria in cattiva luce. Intanto Claudia ha dovuto fare una scelta molto difficile mentre Manuel e sua moglie hanno fatto ritorno a La Mancia dove per colpa di un guasto all'auto hanno trascorso la notte in una casa di una coppia straniera. In questa circostanza, i due hanno vissuto un momento di grande passione.

Il giorno seguente, Pepita e Maria hanno sospettato che Claudia fosse in attesa di un bambino. La protagonista, invece, ha deciso di avere un rapporto cordiale con Justa. Quest'ultima ha approfittato delle nozze di Claudia per curiosare nella casa dei Cervantes.

La serie tv narra la storia di una coppia nell'epoca della Spagna franchista degli anni 60. Maria è interpretata dall'attrice Megan Montaner, conosciuta in Italia per il ruolo di Pepa Balmes ne Il Segreto, storica soap opera di Canale 5.