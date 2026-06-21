Lunedì 22 giugno andrà in onda in prima serata un nuovo appuntamento in compagnia della serie televisiva spagnola approdata su canale 5, "Un nuovo inizio". Il pubblico è felice di rivedere l'attrice Megan Montaner , nel ruolo di Maria, una giovane donna costretta a sposare Manuel per saldare i debiti di famiglia. Le anticipazioni della nuova puntata di domani sera pongono l'accento sull'incontro tra Josè e Manuel. I due s'incontreranno per porre fine a un accordo economico sulla base del quale Manuel dovrà dividere i propri guadagni con Claudia, la quale ha già lasciato il paese.

Le idee di Manuel per far fronte a una situazione economica difficile

Manuel sarà pronto a dare di conseguenza la somma stabilita ma una retroscena complicherà la vicenda. I francesi, infatti, hanno deciso di rompere il contratto non rispettando quanto pattuito. Di conseguenza Manuel dovrà far fronte a delle difficoltà economiche e prenderà delle decisioni forti che andranno a gravare su persone innocenti. Il marito di Maria arriverà a licenziare alcuni operai per dimezzare le spese. Maria, dal canto suo, in procinto di partorire, sarà convinta di voler rimanere a vivere alla Mancia in compagnia di Nicolas e del bambino di cui è in attesa. Intanto proseguiranno gli scontri a distanza tra Guillermo e Manuel per questioni amorose.

Le tre donne si uniscono per dimostrare l'innocenza di Gabi e la colpevolezza di Josè

Guillermo avviserà la polizia della manomissione della moto di Manuel , facendo ricadere la colpa su Gabi. Ma la verità sarà un'altra: Justa, da sempre vicina a Manuel, accuserà Josè dell'accaduto scoprendo che la mano sinistra dell'uomo ha subito un'ustione. Justa tenterà di mettere al corrente della situazione anche Maria (Megan Montaner), la quale vorrà andare alla ricerca di dimostrarsi concreta. Claudia, dal canto proseguirà per dimostrare l'innocenza di Gabi. Maria, Justa e Claudia si uniranno per fare in modo che si sappia la verità e venga resa nota l'innocenza di Gabi (Llorenç González) e la malafede di Josè (Carlos Serrano). Nonostante questi retroscena, Maria arriverà a partorire dando alla luce la figlia che chiamerà Manuela .