La madre di Maria insisterà nell'ultima puntata di Un nuovo inizio: "Sposa José", le dirà, 2Hai bisogno di un padre per tuo figlio".

Le anticipazioni tv rivelano che dopo la morte di Manuel, Maria resterà da sola e José passerà all'attacco. L'uomo conquisterà la fiducia della signora Sangrario, ma non quella della sua ex.

Un nuovo inizio senza Manuel per Maria

Le anticipazioni di Un nuovo inizio raccontano che Manuel esalerà l'ultimo respiro tra le braccia di Maria. L'uomo morirà a causa di José che manometterà il serbatoio della sua moto con l'acido provocando una tragedia.

Maria e tutti gli altri, tuttavia, in un primo momento si convinceranno che Manuel sia stato vittima di un incidente. La protagonista si ritroverà alla fine della sua gravidanza senza più un marito su cui poter contare, un'azienda in grave difficoltà e il piccolo Nicolas a sui pensare. Sarà molto dura anche per Justa che per tutta la vita ha amato Manuel senza aver mai potuto chiedere di più che un rapporto clandestino con lui. Josè Tenterà di approfittare della situazione per essere presente nella vita di Maria. In assenza di Manuel, l'uomo crederà di poter ricostruire il rapporto che un tempo aveva con la sua ex e si presenterà a casa sua chiedendo se abbia bisogno di qualcosa.

José pronto a riconquistare Maria

Nella puntata finale di Un nuovo inizio in onda lunedì 22 giugno, José sarà accolto con molto rispetto dalla signora Sagrario e si siederà al posto che a tavola era di Manuel. Appena arriverà Maria, chiederà all'uomo di alzarsi da quella sedia, con un tono severo e infastidito. "Voglio solo offrire il mio aiuto", dirà José, "Per la vendita dell'azienda e il trasloco". Maria cadrà dalle nuvole e sua madre le spiegherà che è meglio se lei torni al suo paese con il piccolo Nicolas, visto che alla Mancha ormai non c'è più nessuno per lei. La reazione di Maria sarà furiosa: lei avrà intenzione di restare in quella terra. Quando José andrà via, la madre insisterà ancora con sua figlia, parlandole di lui.

"Sposalo, hai bisogno di un padre per tuo figlio", dirà la donna, ignara del reato commesso da José. Maria rifiuterà la proposta di sua madre e andrà dal suo ex, chiedendogli di uscire per sempre dalla sua vita.