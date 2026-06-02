Le anticipazioni della terza puntata della nuova soap spagnola Un nuovo inizio, che andrà in onda su Canale 5 il 9 giugno 2026, rivelano che scoppierà la passione tra i due protagonisti Manuel e Maria, i quali si daranno un lungo e appassionato bacio.

Maria parte con Manuel

Manuel ribadirà a Justa che è tutto finito tra loro, appena tenterà un riavvicinamento. Poco dopo, l’uomo vedrà una foto compromettente in cui Maria e Josè saranno ritratti insieme, e deciderà di utilizzarla servendosi della complicità di Ramon.

Spazio anche a Claudia, che si vedrà costretta a fare una scelta non facile.

In seguito, Josè tenterà di riconquistare l’ex fidanzata Maria, la quale all’ultimo minuto deciderà di partire con il marito Manuel. Durante il viaggio per la Mancia, Maria e Manuel trascorreranno la notte in una tenuta gestita da una coppia straniera a causa di un guasto alla loro automobile. Maria e Manuel vivranno un momento di intimità, dopo essersi dichiarati amore reciprocamente. In particolare, quest’ultimo si avvicinerà alla moglie, e oltre a dirle di non aver smesso di pensarla in tutti questi mesi, le sussurrerà queste parole: “Voglio solo che sia un buon inizio per entrambi”. Dopo essersi baciati e fatti delle carezze, Manuel e Maria si abbandoneranno l'uno all'altra per la prima volta.

Manuel caccia Justa dalla sua tenuta, Claudia si sposa

Dopo essersi goduto la sua luna di miele, Manuel farà ritorno alla sua tenuta e ordinerà a Justa di andarsene via. Intanto, Pepita e Maria sospetteranno che Claudia sia incinta, appena scopriranno che ha delle continue nausee.

Successivamente, Justa si rifiuterà di chiarire con Maria, quando tenterà di avere un confronto pacifico. Per finire, sempre a proposito di Justa, approfitterà del matrimonio di Claudia per introdursi nella casa dei Cervantes.

Riepilogo: Maria è stata costretta a sposarsi

Nel primo appuntamento, è cambiata la vita di Maria Rodriguez, interpretata dall’attrice spagnola Megan Montaner. La giovane è stata costretta a sposare Manuel, il nipote di Ramon Cervantes, un ricco proprietario della Castiglia, per il bene della propria famiglia in serie difficoltà economiche.