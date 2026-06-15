Si avvicina il gran finale della prima stagione di Un nuovo inizio, la serie spagnola attualmente in onda su Canale 5. Colpi di scena attendono i telespettatori che hanno seguito le vicende della protagonista Maria fin dal primo episodio. Le anticipazioni iberiche del finale rivelano che la Guardia Civil farà un'inaspettata rivelazione sulla fine di Manuel: "La sua morte non è stata un incidente".

Anticipazioni Un nuovo inizio: Manuel muore

Le anticipazioni di Un nuovo inizio rivelano che nei prossimi episodi ci sarà un duro confronto tra Manuel e Josè.

Il primo, stanco delle macchinazioni del rivale, si deciderà ad affrontarlo. L'uomo si scaglierà contro Aguilar e lo spingerà al muro, ma subito si ritrarrà indietro non andando oltre: "Non vale la pena sporcarsi le mani". Dopo gli urlerà in faccia di non avere più alcuna speranza e di avere per sempre perso Maria. Il grave affronto, però, sarà la premessa di una tragedia. Josè, infatti, deciderà di manomettere la moto di Manuel con dell'acido nel serbatoio. Dunque, l'ignaro Cervantes perderà il controllo del mezzo e farà un gravissimo incidente. Quando Maria giungerà sul posto dello schianto, sarà ormai inutile. Il marito avrà appena il tempo di dirle addio per l'ultima volta, poi emetterà l'ultimo respiro tra le braccia della donna.

La Guardia Civil a Maria: 'La morte di suo marito non è stata un incidente'

Dopo la morte di Manuel per l'incidente in moto, María sarà devastata. La giovane donna si ritroverà sola, incinta, con una fattoria e molti terreni da gestire. La Guardia Civil la informerà subito: "La morte di suo marito non è stata un incidente". Per la gendarmeria qualcuno avrà manomesso la motocicletta per provocare l'incidente di Cervantes: "Sicuramente si tratta di qualcuno che nutre un profondo odio nei confronti di suo marito". Avrà lo stesso sospetto Justa che cercherà Maria e le chiederà di unire le forze per trovare il vero assassino di Manuel. La donna punterà il dito contro Josè: "Dato che non è riuscito a rovinarti e a distruggere il tuo matrimonio, ha oltrepassato il limite", dirà a Maria. L'ex amante di Manuel vorrà giustizia, ma avrà bisogno dell'aiuto di María. Riusciranno a scoprire la verità?