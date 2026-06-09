Nicolas avrà un malore e perderà i sensi nei campi nelle prossime puntate di Un nuovo inizio: Maria e Manuel correranno dal medico.

Le anticipazioni tv rivelano che il medico spiegherà che il malore del bambino è dovuto ai pesticidi e ne vieterà l'uso. Inoltre, per Maria e Manuel sarà un pessimo momento. L'uomo scoprirà che il figlio in arrivo potrebbe essere di José e la causa avviata da Claudia rischierà di fargli perdere tutto quello che possiede.

Il dubbio di Maria in Un nuovo inizio

Le anticipazioni di Un nuovo inizio raccontano che Manuel e Maria saranno felici, tanto che con il piccolo Nicolas organizzeranno una cerimonia simbolica per celebrare le loro nozze.

La gioia dei due sposi sarà coronata dall'arrivo di un figlio, ma non tutto andrà come sognavano. Maria sarà incinta ma non saprà di chi è il bambino, visto che quando è tornata in Andalusia ha avuto un riavvicinamento con José. La donna custodirà il segreto del suo dubbio, ma quando Justa verrà a conoscenza di tutto non starà con le mani in mano. José inoltre, si trasferirà nella Mancha e diventerà il proprietario del mulino, il principale acquirente della tenuta di Ramon. Poco prima della sua morte, il ricco zio lascerà tutto a Manuel e Maria, ma ci terrà a rivelerà che Claudia è sua figlia. Questo cambierà tutto, perché la donna pretenderà di vedere riconosciuti i suoi diritti, sociali ed economici.

Manuel e Maria rischieranno di perdere tutto, perché Claudia avvierà una causa per la proprietà dei terreni.

Manuel e Maria di nuovo uniti per Nicolas

Nelle prossime puntate di Un nuovo inizio, Manuel verrà a sapere che il figlio che Maira ha in grembo potrebbe non essere suo. Questo farà infuriare l'uomo che perderà fiducia in sua moglie e alzerà un muro. In questo momento di crisi, Manuel dovrà pensare anche alla causa con Claudia e per questo partirà per Madrid. Al suo ritorno, Nicolas avrà un malore mentre sarà nei campi. La paura sarà più forte di tutto e Maria e Manuel porteranno urgentemente il bambino dal medico. I due arriveranno appena in tempo per salvare la vita al bambino, ma il dottore non avrà dubbi: a provocare il malore sono stati i pesticidi e non bisogna più usarne.