Maria gestirà l'azienda con Claudia e nella seconda stagione di Un nuovo inizio ci sarà un salto temporale di vent'anni.

Le anticipazioni tv rivelano che Maria tornerà ad innamorarsi quando ormai non ci credeva più. Non è ancora chiaro quando e se la seconda stagione sarà trasmessa in Italia.

Il gran finale della prima stagione di Un nuovo inizio

Le anticipazioni di Un nuovo inizio raccontano che questa sera, 22 giugno, andrà in onda l'ultima puntata della prima stagione. La protagonista, Maria, dovrà affrontare un grande dolore perché Manuel esalerà l'ultimo respiro tra le sue braccia.

La morte dell'uomo non sarà la conseguenza di un incidente come si penserà in un primo momento. Ad uccidere Manuel sarà José che manometterà la sua moto poco dopo un loro forte scontro. Maria e Justa uniranno le loro forze e grazie anche all'aiuto di Claudia riusciranno ad incastrare l'omicida. José sarà arrestato e portato in carcere per la morte di Manuel, mentre Maria darà alla luce la sua bambina. In onore dell'amato marito defunto, Maria chiamerà sua figlia Manuela e sarà decisa a restare alla tenuta nonostante le grandi difficoltà della sua scelta. Le vicende di Maria non si concluderanno qui, perché è già stata girata una seconda stagione trasmessa dall'emittente spagnola Atresplayeres.

Maria e Claudia unite per l'azienda di famiglia

Nella seconda stagione di Un nuovo inizio, ci sarà un salto temporale di vent'anni. Maria dovrà affrontare l'arrivo di Julio Varela, un uomo d'affari interessato ad impossessarsi delle terre dei Cervantes. Maria diventerà una donna forte e un'ottima amministratrice che con l'aiuto di Claudia ha evitato la bancarotta e ha gestito l'azienda per molti anni. Al villaggio tutti rispetteranno Maria, ma l'arrivo di Varela rimetterà tutto in discussione. L'uomo non arriverà solo con la sua famiglia, ma anche con Toscano, il caposquadra che non sarà affatto indifferente a Maria. Per la protagonista sarà la prima volta dopo vent'anni che proverà ancora una volta dei sentimenti. Al momento non è chiaro quando e se la seconda stagione di Un nuovo inizio sarà trasmessa in Italia. Non si esclude che possa essere rimandata alla prossima stagione estiva.