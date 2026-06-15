Ines ricatterà Custodio nelle prossime puntate di Un nuovo inizio: se non la sposa, lei dirà a tutti è che gay.

Le anticipazioni tv rivelano che Ines sorprenderà Custodio in compagnia di Guillermo e userà tutto questo per diventare sua moglie. Il fratello di Maria sarà disperato.

Guillermo e Custodio: l'amore più sofferto di Un nuovo inizio

Le anticipazioni di Un nuovo inizio raccontano che presto Guillermo sarà protagonista. Il fratello di Maria, infatti, proverà un forte sentimento per Custodio e non riuscirà più a reprimerlo. Il giovane troverà il coraggio di confidarsi con Luisa che lo abbraccerà e gli dirà che sia lei che Maria avevano già intuito i suoi sentimenti.

Custodio sarà molto cauto con Guillermo, ma dopo averlo respinto più volte si renderà conto che il suo cuore non fa altro che cercarlo. Per questo motivo, il ragazzo andrà in azienda da Guillermo e tra loro scatterà la passione. Custodio starà molto attento a lasciare la fabbrica senza che nessuno lo veda, ma si lascerà andare ad una leggerezza che gli costerà molto cara. Una volta fuori, però, il ragazzo penserà di essere solo e darà un ultimo bacio a Guillermo. Nessuno dei due vedrà che Ines è nascosta dietro l'angolo e ha osservato tutto con una grande rabbia.

Il ricatto di Ines distruggerà Custodio e Guillermo

Nelle prossime puntate di Un nuovo inizio, Ines metterà alle strette Custodio dopo aver scoperto la sua relazione con Guillermo.

La ragazza ricatterà il suo fidanzato: se non la sposerà subito, lei dirà a tutti della sua omosessualità e gli rovinerà al vita. Custodio non avrà scampo, ma questo spezzerà il cuore a Guillermo che scoprirà tutto nel modo peggiore. Il fratello di Maria andrà in fabbrica e vedrà che tutti stanno festeggiando l'imminente matrimonio di Custodio e Ines. Per Guillermo sarà un duro colpo, ma prima di andare via il suo amato gli parlerà per spiegargli come sono andate davvero le cose. "Se non mi sposo Ines dirà a tutti di noi, la mia famiglia ti ucciderà", dirà Custodio. Lo sguardo di Guillermo però dirà tutto: lui sarebbe disposto a combattere per il suo amore. Custodio non potrà negare che quello che in realtà desidera è stare con lui.