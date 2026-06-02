Manuel rivelerà a Manuel il suo grande segreto in punto di morte nelle prossime puntate di Un nuovo inizio: "Claudia è mia figlia".

Le anticipazioni tv rivelano che dopo la morte di Ramon, Claudia rivendicherà la sua parte di eredità e Manuel vedrà tutto il suo mondo vacillare. Ci sarà anche l'arrivo di José che diventerà il proprietario del mulino e Justa sarà la responsabile. Manuel, inoltre, scoprirà che il figlio che Maria ha in grembo potrebbe non essere suo.

Maria e Manuel proprietari della tenuta di Un nuovo inizio

Le anticipazioni di Un nuovo inizio raccontano che Maria sceglierà di stare con Manuel e si accorgerà di essere incinta, ma il figlio potrebbe essere anche di José.

I due protagonisti, dopo essersi giurati amore eterno con una piccola cerimonia con Nicolas, dovranno affrontare un altro momento difficile. Ramon, infatti, avrà un malore e il medico gli comunicherà che gli resta poco da vivere: il suo problema al cuore è peggiorato. L'uomo, a quel punto, deciderà di intestare la tenuta a Maria e Manuel. Ramon consiglierà ai due di conquistare la fiducia del proprietario del mulino, ma la grande sorpresa sarà scoprire che si tratta di José. Quest'ultimo, infatti, non avrà alcuna intenzione di arrendersi con Maria e si insinuerà nella sua vita trasferendosi in Andalusia. Manuel e la sua sposa, inoltre, scopriranno che la nuova responsabile dei lavoratori è Justa.

L'addio di Ramon rimetterà tutto in discussione

Nelle prossime puntate di Un nuovo inizio, le condizioni di salute di Ramon peggioreranno drasticamente. L'uomo riceverà la visita di Concha che gli rivelerà che Carmen gli è sempre stata fedele e Claudia, la figlia illegittima, è sua. Ramon proverà a rimediare ai suoi errori del passato e prima di morire rivelerà a Manuel e Maria la verità: "Claudia è mia figlia". Dopo l'addio a Ramon, la donna parlerà con Manuel e gli dirà che ha intenzione di rivendicare la sua parte di eredità. Le cose si complicheranno ulteriormente quando Manuel apprenderà che il bambino che Maria ha in grembo potrebbe essere di Josè. Nel giro di poco tempo, Manuel sentirà crollare tutte le sue certezze lavorative e sentimentali.