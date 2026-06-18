José finirà in carcere per l'omicidio di José nell'ultima puntata di Un nuovo inizio, in onda lunedì 22 giugno: la giustizia trionferà.

Le anticipazioni tv rivelano che dalla moto di Manuel si capirà che il suo non è stato un incidente. Justa, Maria e Claudia penseranno subito a José e uniranno le loro forze per incastrarlo. José tenterà una fuga, ma la polizia riuscirà a fermarlo.

L'ultima vendetta di José a Un nuovo inizio

Le anticipazioni di Un nuovo inizio annunciano un finale ricco di colpi di scena nella serata di lunedì 22 giugno. José tenterà di ingannare Manuel facendolo finire in rovina con l'azienda, ma il suo piano verrà scoperto.

Il marito di Maria affronterà duramente il suo rivale, dicendogli che non riuscirà mai a riavere la sua ex con i suoi trucchi. L'affronto di Manuel non resterà impunito: poco dopo, José verserà dell'acido nel serbatoio della sua moto e gli provocherà un incidente mortale. Manuel esalerà l'ultimo respiro tra le braccia di Maria che, disperata, correrà in strada dal suo amato. Per la donna non sarà affatto facile ricominciare senza suo marito e dovrà pensare alla gravidanza in arrivo e all'azienda. Maria, tuttavia, non sarà sola: accanto a lei ci sarà Claudia con cui condividerà l'attività di famiglia. Tutti penseranno che Manuel abbia subito una disgrazia, ma ispezionando la moto si capirà che si è trattato di un omicidio.

Justa penserà subito a José.

Claudia, Justa e Maria unite per la giustizia

Nella puntata finale di Un nuovo inizio, Claudia, Justa e Maria uniranno le loro forze per incastrare José. Quest'ultimo accoglierà Maria che andrà da lui fingendo di voler costruire una famiglia, mentre Justa andrà a cercare i suoi guanti al piano di sopra e Claudia tenterà di distrarre il suo collaboratore. Quando José capirà la trappola sarà troppo tardi: Justa mostrerà i guanti a Maria e le chiederà di chiamare la polizia. José prenderà la macchina e scapperà, ma la sua fuga durerà poco. Le forze dell'ordine lo fermeranno e lo porteranno in carcere: la giustizia trionferà. José confesserà il suo crimine e spiegherà che non aveva considerato che l'acido avrebbe corroso anche i suoi guanti.