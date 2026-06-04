La trama della terza puntata di Un nuovo inizio in programma martedì 9 giugno in prima visione su Canale 5 raccontano che José farà ritorno nella vita di Maria, deciso a riprendersela. La protagonista, intanto, penserà che Claudia sia in attesa di un bambino.

José torna per riconquistare Maria

Justa cercherà di riconquistare Manuel ma lui le ribadirà che tra di loro è tutto finito. La donna, a questo punto, seminerà dubbi sulla fedeltà di Maria, coinvolgendo Ramon. Intanto Claudia prenderà una decisione difficile mentre un ritorno riporterà un precario equilibrio nella situazione generale.

José cercherà di riavvicinarsi a Maria, la quale deciderà di partire per La Mancia insieme a Manuel. Un guasto all'auto costringerà la coppia a passare la notte in una casa, ospiti di una coppia straniera. Maria e Manuel si lasceranno travolgere dalla passione, vivendo momenti di felicità. Al ritorno, il protagonista di Un nuovo inizio chiederà a Justa di abbandonare la tenuta perché per lei non c'è più posto.

Maria e Pepita credono che Claudia sia incinta

Le anticipazioni della terza puntata di Un nuovo inizio rivelano che Justa apparirà ferita nell'orgoglio mentre Maria e Pepita sospetteranno che Claudia sia incinta in seguito ai continui malesseri allo stomaco. La protagonista avrà poi un confronto con Justa.

Le due donne cercheranno di mantenere un dialogo civile. Ma Justa non arretrerà di un passo, poiché si approfitterà delle nozze di Claudia per introdursi nella casa dei Cervantes per curiosare indisturbata.

Manuel è stato arrestato con l'accusa di aver posto fine alla vita di Llanos

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Un nuovo inizio che sono state trasmesse ad inizio giugno su Canale 5, Manuel si è reso conto che sua moglie invece di aver paura di quello che è capitato nel bosco è diventata più forte e determinata. Maria ha proposto a suo marito un accordo, destinato fino al ricevimento dei soldi di Don Alonso e alla risoluzione dei debiti. Maria e Manuel hanno finto di aver accettato il loro matrimonio e per questo hanno dormito nella stessa stanza.

Ramon è arrivato a portare la protagonista da un dottore per capire se tra lei e suo nipote ci fosse stata una notte di passione.

Intanto, Maria si è occupata di Nicolas, in preda alle convulsioni. Il bambino è scomparso gettando tutti nella disperazione. La guardia civile, invece, ha recuperato il corpo senza vita di Llanos. Alonso si è presentato al funerale della donna, accusando il suo cognato della sua morte. Manuel è stato arrestato mentre Alonso si è presentato da Maria per proporle un accordo e dimostrare che i Cervantes hanno tradito Llanos.