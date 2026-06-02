Martedì 9 giugno andrà in onda dalle ore 21:45 su Canale 5 la terza puntata di Un nuovo inizio (Entre Tierras in lingua originale) con protagonista Megan Montaner. Gli spoiler vedono Manuel prendere una decisione drastica nei confronti di Justa: la donna infatti, viene cacciata di casa. Il motivo è legato a Maria: tra lei e il nipote di Don Ramon infatti è finalmente scoppiata la passione e quindi intendono mettere le basi per un futuro insieme.

Anticipazioni Un nuovo inizio

Le anticipazioni legate alla nuova puntata di Un nuovo inizio, annunciano una nuova faida alla tenuta: Justa non intende rinunciare a Manuel e fa di tutto per metterle contro Maria.

Inoltre la donna coinvolge Don Ramon, insinuando che la ragazza si sia sposata solamente per coprire i debiti della sua famiglia.

Dal canto suo Maria si ritrova ad un bivio: José torna a farsi sentire dopo essere partito per trovare fortuna all'estero ed intende riconquistare la donna. Nonostante i tentativi del suo primo amore, Maria decide di tornare alla tenuta e partire con Manuel. Durante il viaggio l'auto dei due sposi si rompe e sono costretti a trovare ospitalità presso una famiglia del posto: qui i due sposi si ritroveranno finalmente a vivere il loro primo momento d'intimità e decideranno di provare a costruire un futuro insieme. Tornati alla tenuta, Manuel decide di prendere una decisione drastica su Justa: il proprietario di casa infatti, non solo chiude la relazione clandestina ma decide anche di cacciarla di casa. Maria seppur consapevole che Manuel in passato l'abbia tradita con Justa, decide di impedire l'allontanamento dell'inserviente.

Claudia invece continua ad avere le nausee, tanto che Maria e Pepita capiscono subito che la ragazza sia in dolce attesa.

L'opinione di alcuni utenti del web

La nuova serie tv spagnola targata Mediaset non è altro che un remake della fiction andata in onda sulla rete ammiraglia La sposa con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. A differenza di quanto trasmesso sulla Rai, la versione iberica ha una seconda stagione. Su X, gli utenti hanno espresso un commento: "Non capisco il senso di fare un remake". Un altro utente ha invece espresso un parere differente: "È vero conosco la storia, ma anche questa spagnola mi sta incuriosendo". Uno spettatore ha affermato: "Personalmente vorrei passare già alla seconda stagione visto che la Rai ha deciso di non rinnovarla".