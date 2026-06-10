Nella quarta puntata della serie spagnola Un nuovo inizio in programmazione su Canale 5 martedì 16 giugno 2026, Manuel Cervantes (Unax Ugalde) non riuscirà ancora a perdonare la moglie Maria Rodriguez (Megan Montaner), per non essere stata del tutto sincera con lui.

Maria respinge di nuovo l’ex fidanzato Jose, Ramon in gravi condizioni

Appena Jose arriverà a la Mancia, Maria dimostrerà di non essere ancora indifferente al suo ex fidanzato, anche se lo respingerà nuovamente.

Intanto, le condizioni di salute di Ramón si aggraveranno, invece il nipote Manuel si allontanerà dalla moglie Maria, per avergli nascosto i suoi dubbi sulla futura paternità del figlio che aspetta. Inoltre, Manuel partirà per Madrid, alla ricerca di un avvocato, per risolvere la disputa delle sue terre contestate da Claudia.

In particolare, quest’ultima sarà finalmente a conoscenza delle sue vere origini, ovvero di essere figlia illegittima del potente Ramon. Sempre a proposito di Manuel, coglierà l’occasione per trovare anche un lavoro, qualora dovesse perdere la tenuta. Prima di andarsene via, Manuel ricorderà a Maria di continuare a saldare il suo debito.

Claudia decide di partire, Custodio si rifugia tra le braccia di Guillermo

Ben presto, in paese arriverà Luisa, che sconvolgerà gli equilibri già fragili, invece Claudia deciderà di partire, dopo aver perso la causa per rivendicare la sua parte di patrimonio e le terre dei Cervantes.

Spazio anche a Guillermo che verrà respinto da Custodio, appena tenterà un riavvicinamento.

Per finire, quest’ultimo farà un passo indietro, visto che si rifugerà tra le braccia di Guillermo, nel corso della notte.

Riepilogo: Ramon ha minacciato Maria

Di recente, Jose ha tentato di riconquistare l’ex fidanzata Maria, la quale però gli ha detto di essersi resa conto di non ricambiare più i suoi sentimenti. Justa invece si è vendicata, dopo essere stata rifiutata da Manuel. La donna ha mostrato a Ramon una fotografia compromettente di Maria ritratta insieme a Jose. La dura reazione dell’anziano uomo non si è fatta attendere, infatti ha minacciato Maria al telefono, ordinandole di tornare in fretta alla sua tenuta. Nello specifico, la ragazza è dovuta recarsi nel suo paese natale, appena ha saputo del ricovero in ospedale del fratello.