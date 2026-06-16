Cresce l’attesa, per il finale della soap spagnola Un nuovo inizio, previsto il 22 giugno 2026. Nell’ultimo appuntamento serale, si assisterà alla tragica morte di Manuel Cervantes, vittima di un grave incidente stradale per colpa del rivale Josè, mentre sarà in procinto di tornare a casa. L’uomo esalerà l’ultimo respiro tra le braccia della moglie Maria Rodriguez.

Josè vuole riconquistare la sua ex fidanzata

Josè continuerà a essere sempre più ossessionato dalla sua ex fidanzata Maria, al punto da arrivare a commettere una pazzia. L’uomo causerà un incidente mortale al rivale Manuel, dopo avergli manomesso la moto in preda alla gelosia.

Nello specifico, tutto comincerà, quando Manuel si recherà alla fabbrica di Josè, per comunicargli che sapeva che l'accordo con i francesi era una menzogna per cercare di rovinare lui e Maria. Dopo la discussione, Josè disattiverà i freni della moto di Manuel, il quale rimarrà coinvolto in un grave incidente e l’impatto sarà fatale. Maria arriverà sul posto giusto in tempo, per dire addio al marito insanguinato, e si lascerà andare a un pianto inconsolabile. A quel punto, Josè penserà di poter riuscire a riconquistare la sua ex fidanzata.

Ben presto, grazie a Guillermo, si scoprirà che la moto di Manuel è stata sabotata con una sostanza chimica tossica. Gli agenti di polizia avvieranno delle indagini, e finiranno per incolpare ingiustamente Gabi, l'unico operaio ad avere accesso a tali sostanze.

Maria, Justa e Claudia uniscono le loro forze

Intanto, Maria sarà determinata a rimanere a La Mancha con Nicolás e la figlia non ancora nata, e rivelerà alle forze dell’ordine le pressioni esercitate dal suo ex José riguardo alla sua presunta paternità

Nel contempo, Justa accuserà Josè dell’incidente di Manuel, e rivelerà a Maria che il suo ex è sicuramente il colpevole, per avergli visto una sospetta bruciatura sulla mano sinistra.

In seguito, avendo bisogno di ulteriori prove, Maria, Justa e Claudia uniranno le loro forze per dimostrare la colpevolezza di Josè. Dopo il parto, Maria fonderà una cooperativa con Claudia per gestire la fattoria.

Riepilogo: Manuel si era allontanato da Maria

In precedenza, Josè è arrivato alla Mancia per ottenere delle risposte sulla paternità della bambina che aspetta la sua ex Maria.

L’uomo ha contato sull’aiuto di Justa, la quale ha continuato a tramare contro Maria, per separarla dal marito Manuel. Quest’ultimo ha reagito duramente allontanandosi da Maria, per avergli nascosto i suoi timori sulla reale identità del padre della creatura che porta in grembo.