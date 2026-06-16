Nella quinta e ultima puntata della soap spagnola Un nuovo inizio, che i telespettatori di Canale 5 vedranno lunedì 22 giugno 2026 in prima serata, Justa accuserà Josè di aver tentato di mettere a rischio la vita di Manuel. La protagonista Maria, invece partorirà la figlia Manuela.

Ines obbliga Custodio a sposarla, Maria e Justa si alleano contro Josè

Gabi dirà a Manuel di essere il responsabile della partenza di Claudia. Intanto, Manuel sarà costretto a licenziare alcuni suoi operai, appena degli acquirenti francesi del grano interromperanno il contratto a causa di Josè.

Nel contempo, Ines obbligherà Custodio a diventare suo marito, altrimenti svelerà dei segreti compromettenti su di lui. Inoltre, Josè ordinerà a Custodio di allontanarsi da Guillermo tramite una lettera.

Successivamente, Josè saboterà la bicicletta di Manuel: ad avvisare la polizia ci penserà Guillermo, e i sospetti ricadranno su Gabi, per essere l’unico operaio che utilizza prodotti chimici. Poco dopo, Justa punterà il dito contro Josè, e sarà sempre più convinta della sua colpevolezza, appena vedrà che la sua mano sinistra è ustionata. Spazio anche a Maria, che si alleerà con Justa per inchiodare il suo ex Josè, dopo aver deciso di rimanere a la Mancia con Nicolas.

Claudia ritorna all’improvviso e riceve una proposta da Maria

In seguito, si assisterà al ritorno improvviso di Claudia, che aiuterà Justa e Maria a far arrestare Josè per scagionare Gabi.

Ben presto, Maria metterà al mondo la sua bambina, che chiamerà Manuela in onore di suo padre. Dopo essere diventata mamma, la giovane farà una rivelazione a Claudia, proprio quando la stessa non saprà se partire di nuovo o rimanere. In particolare, Maria annuncerà a Claudia di essere la proprietaria di metà tenuta, e le proporrà di fondare una cooperativa agricola femminile insieme.

Riepilogo: Josè ha insinuato dei dubbi sulla paternità della bambina di Maria

In precedenza, Josè è arrivato alla Mancia è ha messo in crisi la sua ex fidanzata Maria, per aver sospettato di essere il padre della creatura che porta in grembo.

Manuel invece è stato costretto ad allontanarsi dalla moglie, per risolvere la disputa sulle sue terre, dopo la morte di suo zio Ramon. Manuel è rimasto molto deluso da Maria, per avergli nascosto che la bambina che aspetta potrebbe essere del suo ex.