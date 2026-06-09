José manometterà la moto di Manuel provocando un incidente nelle prossime puntate di Un nuovo inizio.

Le anticipazioni tv rivelano che José e Justa faranno di tutto per separare Manuel da Maria, ma i due saranno più innamorati che mai. Neanche la crisi economica riuscirà a minare le nozze e José passerà alle maniere forti.

Guillermo e Custodio: un amore impossibile in Un nuovo inizio

Le anticipazioni di Un nuovo inizio raccontano che il matrimonio di Maria e Manuel non sarà più soltanto un contratto, ma un legame d'amore. Niente riuscirà a separare i due sposi, neanche la gelosia di Justa e José che faranno di tutto per riprendere con sé i rispettivi ex.

José userà l'arma del lavoro e ingannerà Manuel proponendogli la vendita del grano al doppio del prezzo per poi tirarsi indietro al momento giusto. Maria e il suo sposo si troveranno con le spalle al muro e faranno i salti mortali per evitare di licenziare i lavoratori. La grave crisi economica metterà a rischio anche il rapporti tra Maria e Manuel, proprio come desiderava José. Nel frattempo, Custodio si lascerà andare tra le braccia di Guillermo, ma l'amore tra i due sarà impossibile. Ines, infatti, ricatterà il suo fidanzato dopo aver scoperto il suo segreto: "O mi sposi o dico tutto".

L'ultima cattiveria di José per liberarsi del suo rivale

Nelle prossime puntate di Un nuovo inizio, José emergerà in tutta la sua cattiveria.

Maria e Manuel saranno uniti nonostante le difficoltà da affrontare e questo sarà insopportabile per il proprietario del mulino. Dopo lo scherzo del grano, José farà sul serio e questa volta deciderà di fare del male a Manuel. Dopo l'ennesimo scontro con il suo rivale, José manometterà la motocicletta di Manuel. L'uomo introdurrà dell'acido all'interno del serbatoio, ma a causa di una piccola distrazione si verserà un po' di sostanza sulla mano, ustionandola. Quando Manuel prenderà la moto non si accorgerà subito dell'attentato, ma una volta su strada e raggiunta una certa velocità perderà il controllo del mezzo. Il destino legherà la vita di Manuel a quella della sua famiglia: nello stesso momento dello schianto, infatti, Maria si sveglierà di soprassalto e la moto giocattolo del piccolo Nicolas cadrà dal tavolo.