Manuel spirerà tra le braccia di Maria nelle prossime puntate di Un nuovo inizio: la donna riuscirà a raggiungere suo marito subito dopo l'incidente in moto.

Le anticipazioni tv rivelano che la fine di Manuel non sarà una semplice disgrazia. Dietro tutto ci sarà José che verserà dell'acido nel serbato della moto del suo rivale.

L'inganno di José in Un nuovo inizio

Le anticipazioni di Un nuovo inizio raccontano che José studierà un modo per liberarsi di Manuel mandandolo in rovina. Il proprietario del mulino farà una proposta economica molto vantaggiosa al marito di Maria: acquistare un'ingente quantità di grano ad un ottimo prezzo.

José spiegherà a Manuel che è in contatto con un'importante azienda francese che con il suo acquisto risolverà la crisi economica di tutti. Una volta raggiunto l'accordo, però, José si presenterà da Manuel dicendo che l'azienda francese si è tirata indietro. Il marito di Maria sarà rovinato, al punto che dovrà ipotecare la tenuta rischiando di perdere tutto ciò che suo padre ha costruito nella sua vita. Justa, d'accordo con José, approfitterà della fragilità di Manuel per avvicinarsi a lui e dirsi dispiaciuta per la brutta situazione che sa attraversando. Nel frattempo, José andrà da Maria dicendosi disposto a vendere la sua fabbrica pur di aiutare lei e la sua famiglia. Tutto precipiterà quando Manuel scoprirà che non esiste nessuna fabbrica francese e José ha complottato solo per tentare di distruggere la sua famiglia e la sua azienda.

La fine di Manuel per mano di José

Nelle prossime puntate di Un nuovo inizio, Manuel andrà da José per affrontarlo duramente. "Ci hai mentito", dirà insultandolo, "Non è mai esistito nessuno contratto". Manuel si scaglierà contro José e lo spingerà al muro, ma non andrà oltre: "Non vale la pena sporcarsi le mani, hai perso Maria per sempre". Il grave affronto sarà l'inizio di una tragedia. José, infatti, manometterà la moto di Manuel con dell'acido nel serbatoio. Quando il marito di Maria prenderà il mezzo, perderà il controllo e farà un terribile incidente. La telefonata a sua moglie arriverà a pochi minuti dallo schianto. Maria correrà da suo marito che avrà appena il tempo di darle l'ultimo addio, poi spirerà tra le sue braccia.