Maria si accorgerà che è incinta ma non saprà di chi è il bambino nelle prossime puntate di Un nuovo inizio: la donna, infatti, è stata sia con José che con Manuel.

Le anticipazioni tv rivelano che Manuel sarà al settimo cielo per il figlio in arrivo, ma sapere che potrebbe non essere suo riporterà dei dubbi in lui. Justa apprenderà la notizia e deciderà subito di agire per separare Manuel e da Maria.

Il cuore di Maria a un bivio in Un nuovo inizio

Le anticipazioni di Un nuovo inizio raccontano che la vita di Maria si complicherà con il suo ritorno al paese di origine.

Costretta dalla malattia del fratello e dopo aver sorpreso Manuel con Justa, la donna tornerà in Andalusia e scoprirà che Guillermo sta meglio ed è ricoverato in una prestigiosa clinica. Ciò che sconvolgerà Maria sarà sapere che a pagare tutto è stato José, il suo primo amore che le dirà di non averla mai dimenticata. L'uomo ricomincerà a fare la corte a Maria e con lei ci sarà un momento di passione. Le cose si complicheranno con l'arrivo di Manuel in Andalusia che porterà ancora confusione nella vita della protagonista. Il marito di Maria capirà subito che tra lei e il suo ex c'è ancora qualcosa, ma non farà nulla per ostacolarli. Sorprendendo la donna, Manuel si farà da parte e deciderà di tornare a casa senza di lei, lasciandola libera di decidere cosa vuole davvero.

Maria, tuttavia, farà una scelta inaspettata, perché si accorgerà di essersi innamorata di Manuel e lo seguirà nella Mancha. Durante il viaggio di ritorno, i due resteranno con l'auto in panne e passeranno la notte in una tenuta in campagna. Qui, per la prima volta, scoppierà la passione.

Justa pronta a separare Maria e Manuel

Nelle prossime puntate di Un nuovo inizio, Maria e Manuel si lasceranno andare alla passione e tutto sembrerà finalmente andare per il verso giusto. I due sposi saranno felici insieme e a coronare il tutto arriverà anche una splendida notizia: Maria è incinta. I dubbi torneranno a turbare la serenità quando Manuel scoprirà che il bambino potrebbe essere di José. La notizia arriverà alle orecchie di Justa che non perderà occasione per contattare l'ex di Maria. Lo scopo della donna sarà riconquistare Manuel allontanandolo da sua moglie.